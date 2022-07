De Duitse vrouwen hebben zich woensdag in Milton Keynes voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal geplaatst. Ze versloegen Frankrijk met 2-1. Bij de rust was het 1-1 gelijk.

Alexandra Popp zette de Duitsers vijf minuten voor rust op voorsprong, maar in de slotminuut van de eerste helft kwamen de bordjes weer gelijk te hangen toen een schot van Kadidiatou Diani via de paal en de rug van de Duitse doelvrouw Merle Frohms in doel belandde. Een kwartier voor tijd besliste Popp de partij met haar tweede van de avond, haar zesde dit toernooi. Net als bij het openingsdoelpunt leverde Svenja Hith de assist.

In de topschuttersstand deelt Popp, die al in elke wedstrijd scoorde op dit EK, de leiding met de Engelse Beth Mead. Zondag neemt Duitsland het in de finale in het Wembley-stadion van Londen op tegen gastland Engeland, dat dinsdag Zweden met 4-0 uitschakelde. Frankrijk en Zweden delen het brons, er is geen wedstrijd om de derde plaats.

Duitsland speelde acht keer eerder de finale en won die telkens. Met acht Europese titels zijn de Duitsers ook recordhouder. Hun laatste Europese triomf dateert wel al van 2013. Engeland staat een derde keer in de finale en verloor de vorige twee, de laatste keer in 2009 tegen Duitsland (6-2).

