De Zweed Armand Duplantis heeft maandag op een indoormeeting in de Servische hoofdstad Belgrado zijn eigen wereldrecord polsstokspringen verbeterd tot 6m19.

De 22-jarige Duplantis jaagt al een poos op een verbetering van zijn eigen wereldrecord en maandag was het in Belgrado prijs voor de Zweed, bij zijn derde poging over 6m19. Het wereldrecord stond op 6m18. Die hoogte overwon Duplantis op 15 februari 2020 in Glasgow. Vorige maand verklaarde Duplantis nog dat zijn limieten hoger liggen. 'Ik kan echt niet zeggen waar mijn grenzen liggen. Maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat ik hoger kan dan mijn huidige wereldrecord', vertelde hij.

