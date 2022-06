Dylan Teuns behoort tot de selectie van acht renners die door Bahrain-Victorious zijn geselecteerd om deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk, die start in Kopenhagen op 1 juli en eindigt in Parijs op 24 juli.

De 30-jarige Teuns zal voor de derde keer in zijn carrière deelnemen aan de Tour, nadat hij vorig jaar 17e werd in het algemeen klassement. Hij eindigde als 44e in zijn eerste editie. Het wordt zijn zevende grote ronde. Bahrain-Victorious neemt ook de Italiaan Damiano Caruso, de Pool Kamil Gradek, de Australiër Jack Haig, de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik mee, net als de Spanjaard Luis Leon Sanchez en de Brit Fred Wright.

De WorldTour-ploeg heeft stevige ambities voor deze 109e editie van de 'Grande Boucle' met speerpunten Jack Haig en Damiano Caruso, en rekent op de ervaring van Luis Leon Sanchez om hen naar Parijs te loodsen. Bahrain-Victorious mikt ook op ritzeges, met Matej Mohoric, vorig jaar al winnaar van twee etappes in de Tour, of met Dylan Teuns, die in 2019 (op La Planche des Belles Filles) en in 2021 (in Le Grand Bornand) al twee etappes heeft gewonnen.

