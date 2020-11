Eden Hazard heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakte Real Madrid zaterdag bekend.

Vrijdagmorgen werden de spelers en de technische staf van de Koninklijke getest. Twee onder hen bleken positief. Naast Eden Hazard is ook de Braziliaan Casemiro besmet. Eden Hazard gaat in quarantaine en mist de competitiematch van zondag in Valencia.

Normaal gezien zakt hij evenmin af naar België voor de komende drie interlands van de Rode Duivels, de oefenmatch tegen Zwitserland (woensdag 11 november) en de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (woensdag 18 november). Dat is een streep door de rekening van bondscoach Roberto Martinez. Het was de eerste keer in bijna een jaar dat de aanvoerder van de Rode Duivels bij de selectie zat en ook klaar leek om minuten te maken. Zijn voorlopig laatste cap dateert van november vorig jaar tegen Cyprus.

De positieve coronatest is een nieuwe tegenslag voor Eden Hazard. Na maanden blessureleed kwam hij de voorbije drie wedstrijden van Real opnieuw in actie. Vorige week dinsdag kreeg hij in de Champions League op bezoek bij Borussia Mönchengladbach zijn eerste speelminuten sinds 7 augustus. In de competitiematch tegen Huesca bedankte hij coach Zinédine Zidane met een knap doelpunt voor zijn eerste basisplek dit seizoen. En ook in het Champions League-duel van eerder deze week tegen Inter Milaan was hij van de partij. Een quarantaineperiode komt dan ook heel ongelegen.

