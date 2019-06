In een interview met Real Madrid-tv is Rode Duivel Eden Hazard zondag nog eens uitgebreid teruggekomen op zijn voorstelling in Estadio Santiago Bernabéu afgelopen donderdag. 'Ik voelde mij als een kind en was eerlijk gezegd zelfs een beetje nerveus', vertelde de flankaanvaller.

Vele tienduizenden fans daagden donderdag op voor de voorstelling van de Belgische aanwinst van Real Madrid. 'Het was een droom om op deze manier Bernabeu binnen te komen en alle fans te zien', vertelt Eden Hazard. 'Het witte truitje betekent veel voor mij, want Real Madrid is de grootste club ter wereld. Ik kan niet wachten om voor deze club te beginnen spelen. Ik voelde mij als een kind, en was eerlijk gezegd zelfs een beetje nerveus, omdat er zo veel mensen naar mijn voorstelling kwamen kijken.'

Hazard flirtte de laatste jaren al een paar keer met de Koninklijke, maar zijn verlangen om voor de Madrilenen uit te komen, gaat al veel langer terug. 'Vanaf de eerste dag, toen ik tegen een bal begon te trappen in de tuin, was het een droom om voor Real te spelen. Ik kan moeilijk beschrijven hoe het voelt om hier nu te zijn.'

Dat Zinédine Zidane zijn nieuwe coach wordt, maakt het voor Hazard allemaal nog net een tikkeltje specialer. 'Mijn vroegste Real-herinnering is de volley van Zidane in de Champions League-finale tegen Leverkusen. Als ik naar voetbal begon te kijken, dan was dat voor hem.' De Rode Duivel doet vervolgens een riskante uitspraak met de verloren halve finale op het WK van vorig jaar nog vers in het geheugen. 'Hoewel ik in België woonde, begon ik voor Frankrijk te supporteren voor Zidane. Ik kan niet wachten om met hem aan de voorbereiding te beginnen.'

Hazard is niet naar Madrid gekomen om voor de ereplaatsen te spelen. 'Als je bij deze club speelt, wil je prijzen pakken', klinkt het overtuigd. 'Voor jezelf, voor de fans en voor de club. Hier wordt bijna elk jaar minstens één prijs gewonnen, dus als ik wakker word 's morgens is het eerste wat ik denk: 'O ja, ik speel voor Real nu, dan wil ik ook prijzen winnen'. Als we goed samenspelen en hard werken zal dat wel lukken.'

Aan het einde van het gesprek met Real-tv gaat Hazard nog even dieper in op zijn vriendschap met collega-Rode Duivel Thibaut Courtois. 'Als je met een van je beste vrienden voor Real Madrid kan spelen, dan mag je van geluk spreken', weet Hazard. 'Vorige week bij de nationale ploeg hebben we het heel veel over deze club gehad en hij heeft alleen maar goeie dingen verteld. Het wordt leuk om weer samen met hem in één ploeg te spelen.'