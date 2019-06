Lokeren heeft een nieuwe eigenaar. De club wordt voor honderd procent overgenomen door door een groep Belgische zakenmensen rond Louis de Vries, die de overname vrijdagavond bekendmaakte.

Roger Lambrecht, die Lokeren meer dan 25 jaar in handen had, heeft het nieuws echter nog niet bevestigd.

De 72-jarige De Vries is een voormalig spelersmakelaar. Hij was in het verleden al bestuurder bij Antwerp en sportief directeur bij Germinal Beerschot Antwerpen (tot 2001).

Lokeren degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste afdeling, maar hoopt via een procedure bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) toch nog een plaats in 1A af te kunnen dwingen.