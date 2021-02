Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) was zaterdag de sterkste van de Waaslandcross, of Ethias Cross, van Sint-Niklaas. De 23-jarige haalde het na een solo die hij opzette op twee ronden van het einde. Toon Aerts werd afgescheiden tweede voor Michael Vanthourenhout. De Nederlander Corné van Kessel legde beslag op plaats vier. Laurens Sweeck moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Voor Eli Iserbyt werd het zijn zevende zege van het seizoen, de eindstand in de X2O Badkamers Trofee niet meegerekend. Voor de West-Vlaming was het ook zijn eerste zege sinds begin december. Vrijwel onmiddellijk na de start schoot Ryan Kamp uit het klikpedaal en sloeg keihard tegen de vlakte. In zijn val betrok hij in de chaos onder meer Jim Aernouts, Anton Ferdinande, Yentl Bekaert en David van de Poel. Laatstgenoemde bleef een tijdlang liggen, maar kon na verloop van tijd weer recht klauteren. Verder rijden zat er evenwel niet meer in. Vooraan stoven Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Thomas Mein, Eli Iserbyt, Vincent Baestaens en Jens Adams netjes rond. Een kopgroep met negen renners begon aan de derde ronde.

Tot Toon Aerts even aan de boom ging schudden. Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt pareerden waardoor Aerts drie mannetjes van Pauwels Sauzen-Bingoal als waakhond meekreeg. Aerts kreeg na 22 minuten cross versterking van zijn ploegmakker Lars van der Haar en zo werd het voorin twee tegen drie. Het vijftal keek elkaar het wit uit de ogen en zo dikte de kopgroep, halfcross, verder aan met nog drie pionnen: Corné van Kessel, Niels Vandeputte en Jens Adams. Toon Aerts verdapperde opnieuw. Eli Iserbyt reageerde prompt, net als Laurens Sweeck, Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout.

Dit vijftal sloeg een kloof, maar voor Laurens Sweeck ging het nog niet snel genoeg. Iserbyt repte zich, met Corné van Kessel in het wiel, naar zijn ploeggenoot. De Nederlander werd eraf gereden, terwijl Iserbyt het volle pond bleef geven. Sweeck kraakte en zo kon de man uit Kuurne met een handvol seconden de voorlaatste ronde aansnijden. Enkel de strijd om de tweede plaats leverde nog spankracht op. Laurens Sweeck werd in volle finale immers ingelopen door Toon Aerts, Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout. Toon Aerts bleek de sterkste van dit gezelschap en finishte zo afgescheiden op rang twee voor Michael Vanthourenhout. Eli Iserbyt volgt de Nederlander Mathieu van der Poel op als eindlaureaat in Sint-Niklaas.

