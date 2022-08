Elise Mertens en Greet Minnen hebben zich vrijdag niet voor de finale van het dubbelspel kunnen plaatsen op het WTA-toernooi van Washington (251.750 dollar). Het Belgische duo, tweede reekshoofd op het hardcourt in de Amerikaanse hoofdstad, verloor met 7-6 en 7-5 van de Amerikaanse Catherine McNally en de Russische Anna Kalinskaya, die het vierde reekshoofd vormen.

Het wordt dus geen 22e dubbelfinale voor Mertens, of een derde dit seizoen. Met de Russische Veronika Kudermetova won ze in Dubai en werd ze runner-up in Doha. In haar eerste WTA-finale met Greet Minnen zou de nummer een op de dubbelranking voor een zestiende titel zijn gegaan. Minnen speelde ook al drie finales met Alison Van Uytvanck. In 2018 en 2021 leverde haar dat toernooiwinst op in Luxemburg.

