Mertens (WTA 16) verliest met 7-6 (7/5) en 7-5 van de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27).

Na een uur en 56 minuten stond de 7-6 (7/5), 7-5 eindstand op het scorebord in de lege Margaret Court Arena. De 25-jarige Mertens hoopte voor de tweede keer in haar carrière de laatste acht in Melbourne te halen. In 2018, bij haar debuut, bereikte de Limburgse zelfs de halve finales. De volgende tegenstander van Muchova wordt thuisspeelster en topreekshoofd Ashleigh Barty (WTA 1) of de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 57). Mertens had de 27-jarige Muchova een keer eerder ontmoet. Op het toernooi in het Tsjechische Ostrava won de Limburgse in oktober vorig jaar met 6-4 en 6-2.

Ook maandag leek ze aanvankelijk op weg naar een vlotte zege. Dankzij een dubbele break kwam Mertens na amper veertien minuten 4-0 voor. Maar Muchova gaf zich niet gewonnen en haalde een 5-2 achterstand op. Een tiebreak moest uitsluitsel brengen. Daarin verzilverde Muchova bij 6-5 haar derde setpunt. In het begin van de tweede set ging de Tsjechische door op haar elan. Mertens moest meteen haar service inleveren en keek tegen een 0-2 achterstand aan.

Maar dit keer knokte de Belgische nummer één terug en zo ging het gelijk op tot 5-5. In het elfde spel moest Mertens, die te veel unforced errors sloeg, voor de tweede keer in de set haar opslag afstaan. Muchova mocht het daarna uitserveren en bij 40-0 was de eerste matchbal meteen de goede.

Barty

Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich maandag probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Het Australische eerste reekshoofd was in de achtste finales in Melbourne in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 57): 6-3 en 6-4 na 1 uur en 11 minuten. Zij komt nu uit tegen Muchova.

