Elise Mertens zet de samenwerking met haar coach Simon Goffin stop. Dat kondigde ze zelf aan op haar sociale media, terwijl ze in volle voorbereiding is op de halve finales in het dubbelspel op Wimbledon.

'Ik ben heel erkentelijk voor zijn raad en steun, maar ons verschil in visie om een betere speelster te worden is te groot geworden', schrijft Mertens over de broer van David Goffin. 'Ik wens Simon het beste toe en ben er zeker van dat hij snel een nieuwe uitdaging zal vinden. Ik wil me nu concentreren op mijn halve finale en zal jullie op de hoogte houden over het vervolg van mijn programma in de Verenigde Staten.'

In de halve finales van het dubbelspel op Wimbledon treft Mertens, die zelf nummer één van de wereld is in het dubbel en met de Chinese Zhang Shuai speelt, de Amerikanen Danielle Collins en Desirae Krawczyk. Vorig jaar stak Mertens Wimbledon nog op zak samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei. Eerder won ze al het US Open en het Australian Open met de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

