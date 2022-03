De European Club Association (ECA), de organisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt, heeft met onmiddellijke ingang de zeven Russische teams die lid zijn geschorst. Het gaat om CSKA Moskou, Krasnodar, Lokomotiv Moskou, FC Rostov, Rubin Kazan, Spartak Moskou en Zenit St Petersburg.

Het Uitvoerend Comité van de ECA kwam dinsdag samen in het stadion van Tottenham in Londen. Eerder besliste de FIFA om Rusland, als reactie op de invasie in Oekraïne, weg te houden van het WK en verhuisde de UEFA de finale van de Champions League van Sint-Petersburg naar Parijs. Ook het werd sponsorcontract met Gazprom stopgezet.

