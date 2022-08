AA Gent heeft donderdagavond tegen het Cypriotische Omonoia FC de heenmatch van de barrages van de groepsfase in de Europa League verloren met 0-2.

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck posteerde de Noorse nieuwkomer Jens Petter Hauge, net speelgerechtigd voor deze partij, meteen in de basis. Ook Nurio mocht van bij de aftrap zijn opwachting maken. Samoise en Marreh moesten het gelag betalen en verhuisden naar de bank in vergelijking met de laatste competitiematch van AA Gent. Beide teams begonnen heel afwachtend aan de wedstrijd.

Het duurde tot de 12e minuut voordat Hjulsager voor het eerste gevaar zorgde. Zijn schot ging echter voorlangs. Ngadeu ging de Cyprioten dan wat helpen. De Kameroener speelde te slap terug waarop een attente Roef onheil kon voorkomen voordat een aanstormende Kakoulli het geschenkje kon uitpakken. Amper vijf minuten later rommelde het opnieuw achterin bij Gantoise maar Kakoulli slaagde er opnieuw niet in te scoren. Derde keer, goede keer voor Omonoia wanneer in de 20e minuut een schot van Charalampous afweek op de Gentse defensie. Doelman Roef was hierdoor helemaal kansloos en zag de bal naast zich hobbelen (0-1).

De thuisploeg moest het spel verder ondergaan, Diskerud kwam op zijn beurt gevaarlijk opzetten, en slaagde er niet in de bezoekende goalie Fabiano echt te bedreigen. Omonia bleef hoog storen en daar had AA Gent heel wat problemen mee. Net voor het einde van de eerste helft ging Hauge op wandel in de Cypriotische defensie, zijn knal vanop het halve maantje geraakte niet voorbij het sluitstuk Fabiano waarop we gingen rusten met 0-1.

Hein Vanhaezebrouck liet Nurio in de kleedkamer. Vadis Odjidja moest meer schwung bij de Buffalo's brengen dat nu speelde richting de eigen spionkop. En die wissel leek meteen aan te slaan. Op aangeven van Hjulsager kopte Cuypers op de paal. Odjidja, met een fiks ingepakte rechterknie, kon de rebound echter niet verzilveren.

Gent won nu, in tegenstelling tot de eerste vijfenveertig minuten, wel duels en kon vooruit stomen op zoek naar de gelijkmaker. Ook Depoitre ging in plaats van de Noor Hauge in punt spelen, waarop blauw-wit de druk verder opvoerde op het defensieve blok dat Omonia had opgetrokken. Depoitre stuitte in de 68e minuut op Fabiano en zo bleef de stand intact. In de 69e minuut werd Bezus erin gebracht voor Diskerud. De Oekraïner kreeg een warm applaus van de thuisfans.

Coach Lennon bracht wat later met Papoulis en Barker verse krachten in de ploeg dit voor de vermoeide Bruno en de maker van het doelpunt Charalampous. Met nog minder een kwartier voor het einde slaagde Omonia erin zijn voorsprong te verdubbelen. De ingevallen Barker gaf met een knappe streep Roef het nakijken (0-2). Hong probeerde met een knappe solo de aansluitingstreffer te vinden maar opnieuw lag Fabiano in de weg.

Hein Vanhaezebrouck zette, met nog 10 minuten te spelen, zijn laatste jokers Okumu, Godeau en Samoise in. De stand wijzigde echter niet meer. De terugmatch staat gepland op volgende week donderdag 25 augustus en dat wordt een bijzonder moeilijke kluif voor Gantoise. Kan het zich in Cyprus niet redden, is de Conference League nog altijd een vangnet en blijven de Gentenaars in die competitie verder Europees actief.

