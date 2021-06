'Ik weet niet of ik de achtste finale zal spelen', zo verklaarde Roger Federer (ATP 8) nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag in de derde ronde van Roland Garros meer dan drieënhalf uur op het Parijse gravel stond. De Zwitser versloeg de Duitser Dominik Koepfer (ATP 59) in vier sets met 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) en 7-5. De wedstrijd eindigde na middernacht.

In de achtste finale neemt de 39-jarige Federer het maandag normaal gezien op tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9). 'Ik moet nog beslissen of ik verder zal spelen', antwoordde de voormalige nummer 1 van de wereld op de persconferentie na de match. 'Is het niet te riskant om druk uit te oefenen op mijn knie? Is het niet het goede moment om rust in te lassen?', vroeg Federer zich af.

De Zwitser, die in maart zijn rentree vierde na twee operaties aan zijn rechterknie in 2020, wil medio juni zijn grasseizoen aanvatten in het Duitse Halle. Zijn belangrijkste doel dit seizoen is Wimbledon (28 juni - 11 juli). De twintigvoudige grandslamwinnaar speelt pas zijn derde toernooi sinds januari 2020.

