De Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese Voetbalconfederatie UEFA leggen zoals verwacht Rusland een wereldwijde schorsing op, zo maakten ze maandag bekend in een mededeling.

Rusland kan daardoor eind dit jaar niet deelnemen aan het WK in Qatar. Rusland kan daardoor naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar niet deelnemen aan het WK in Qatar en ook het Russische vrouwenelftal zal een kruis moeten maken over het EK van komende zomer in Groot-Brittannië. Met Spartak Moskou was er dit seizoen nog één Russisch team op het Europese toneel actief, in de achtste finales van de Europa League tegen RB Leipzig.

Volgens de UEFA-reglementen plaatsen de Duitsers zich nu zonder te spelen voor de kwartfinales. 'FIFA en UEFA hebben in samenspraak beslist dat alle Russische teams, of het nu gaat om clubs of landenteams, geschorst worden van deelname aan FIFA- en UEFA-competities', klinkt het in de mededeling. 'Deze beslissingen werden aangenomen door de FIFA-raad en het Uitvoerend Comité van UEFA, de hoogste organen van beide federaties en beiden bevoegd om dergelijke maatregelen te nemen. Voetbal treedt hier verenigd op en in solidariteit met de getroffen bevolking van Oekraïne. Zowel de UEFA- als de FIFA-voorzitter hoopt dat de situatie in Oekraïne er snel op vooruit zal gaan, zodat voetbal opnieuw een motor kan worden voor eenheid en vrede onder mensen.'

De Wereldvoetbalbond kondigde zondagavond reeds een eerste sanctiepakket af, maar dat was voor vele landen niet verregaand genoeg. Er werd toen onder meer beslist dat geen enkele internationale competitie nog afgewerkt mocht worden op Russisch grondgebied en dat thuiswedstrijden op neutraal terrein en zonder toeschouwers gespeeld moesten worden. Polen, Zweden en Tsjechië hadden voordien nochtans laten weten komende maand niet tegen Rusland te willen voetballen in de barrages van het WK. Maandag kregen zij bijval van heel wat landen.

Onder meer Engeland, Denemarken, Ierland, Wales, Schotland, Zwitserland, Albanië en Noorwegen kondigden aan niet meer tegen Rusland te willen spelen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB steunde op zijn beurt de weigering van Polen, Zweden en Tsjechië. Nederland wil niet meer aantreden tegen Rusland en Wit-Rusland.

Gazprom

Daarnaast schuift UEFA het Russische staatsbedrijf Gazprom aan de kant. Dat maakte UEFA maandag bekend in een persmededeling. 'De beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en betreft alle bestaande engagementen, in de Champions League, bij de interlands voor nationale teams en EURO 2024', zo klinkt het in een korte mededeling. Het was al wel langer duidelijk dat de deal met Gazprom op springen stond, na de invasie van Rusland in buurland Oekraïne.

Andere sportfederaties schoven de gasgigant eerder al aan de kant en de finale van de Champions League werd al verplaatst van Sint-Petersburg naar de Franse hoofdstad Parijs. De tsarenstad in het noorden van Rusland is zowat de uitvalsbasis van Gazprom en het plaatselijke Zenit speelt er dan ook in de Gazprom Arena.

Eerder op de dag knipte de Duitse voormalige topclub Schalke 04 reeds de jarenlange banden met het deels door de Russische staat gecontroleerde bedrijf door. De samenwerking tussen UEFA en Gazprom liep reeds sinds 2012 en het einde ervan betekent evenwel een financiële aderlating voor de Europese Voetbalconfederatie. Het sponsorcontract werd geschat op zo'n 40 miljoen euro per jaar.

