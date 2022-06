De Red Flames (FIFA 19) hebben dinsdagavond in Lier hun EK-voorbereiding afgesloten met een 6-1 thuiszege tegen voetbaldwerg Luxemburg (FIFA 113).

Zoals verwacht had Ives Serneels zijn basisploeg helemaal door elkaar gegooid voor de laatste voorbereidingswedstrijd. In vergelijking met de ploeg die zondag met 0-1 onderuitging tegen Oostenrijk bracht de bondscoach elf nieuwe namen aan de aftrap. Met zes doelpunten zorgden zij ervoor dat de Belgische voetbalvrouwen met een leuk gevoel naar Engeland kunnen afreizen. Uitblinkster van de avond was Davinia Vanmechelen, die drie doelpunten (15., 44. en 48.) voor haar rekening nam. Amber Tysiak (45.+4 en 73.) trof twee keer raak, de ingevallen Jassina Blom (81.) zette in het slot van de wedstrijd de 6-1 eindstand op het scorebord.

De Red Flames sluiten de voorbereiding af met twee zeges en evenveel nederlagen. Na een logische 3-0 nederlaag in en tegen gastland Engeland, volgde een ruime 4-1 overwinning tegen Noord-Ierland en nadien een 0-1 nederlaag tegen Oostenrijk. Op het EK spelen ze hun eerste groepswedstrijd op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).

