De Formule 1-bolides zullen vanaf volgend seizoen strenger getest worden op de veiligheid van de halo, de beschermbeugel die sinds enkele jaren verplicht is op de cockpit. Dat heeft Formula One beslist na de zware crash van de Chinese piloot Zhou Guanyu tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone, begin juli.

Zhou werd in de zijkant van zijn Alfa Romeo geraakt door de Mercedes van George Russell, waardoor de auto ondersteboven de grindbak in schoof. De zwaar beschadigde wagen vloog op hoge snelheid zelfs over de bandenstapels en kwam pas tegen een hek voor een tribune tot stilstand. Het duurde een tijdje voordat de hulpdiensten Zhou uit het wrak hadden bevrijd. Zhou bleef ongedeerd en zei dat de halo hem had gered.

De roll hoop, het gedeelte dat boven de helm van de piloot uitsteekt, was wel volledig weggesleten. De impact op die roll hoop was veel zwaarder dan bij de veiligheidstest, al bij de eerste klap had hij het begeven. De leiding van de Formule 1 zegt dat autosportbond FIA en de Formule 1-teams akkoord zijn met de strengere voorwaarden.

