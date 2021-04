Fotofinish brengt uitsluitsel: Van Aert sprint naar zege voor Pidcock in Amstel Gold Race

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zondag in Nederlands-Limburg de 55e editie van de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. Van Aert bleef na 218,6 kilometer in en rond Valkenburg in de sprint de Brit Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) heel nipt voor. De fotofinish moest zorgen voor de beslissing, maar liet heel lang op zich wachten.

De wedstrijd verliep lang gezapig met weinig vuurwerk. Op ruim tien kilometer van de meet reden Pidcock, Van Aert en Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) weg. Het kwam tot een sprint, waarbij Pidcock en Van Aert net op hetzelfde moment over de meet leken te spurten. De fotofinish moest uitsluitsel brengen, al bleef de beslissing lang uit. Uiteindelijk werd Van Aert tot winnaar uitgeroepen. Schachmann eindigde als derde. Van Aert volgt op de erelijst de Nederlander Mathieu van der Poel op, die zondag niet aan de start verscheen. Vorig jaar vond de Amstel Gold Race niet plaats als gevolg van de coronapandemie.