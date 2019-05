Na Arjen Robben is Bayern München na dit seizoen nog een clubicoon kwijt: ook de voormalige Franse international Franck Ribéry neemt immers afscheid van de club, zo maakte de Duitse Rekordmeister zondag bekend.

'Franck en Arjen zijn geweldige voetballers. We hebben veel aan hen te danken. We zullen ze een fantastisch en emotioneel afscheid geven', zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. In 2020 komt er nog een afscheidswedstrijd voor beide spelers. 'Toen ik bij Bayern mocht tekenen, was dat een droom die in vervulling ging', vertelde Ribéry in een korte reactie. 'Het zal een moeilijk afscheid worden, maar we mogen niet vergeten wat we samen bereikt hebben. We hebben zoveel gewonnen samen - meer dan twintig titels.'

Het contract van Ribéry, dat vorig jaar met één seizoen verlengd werd, loopt eind juni af. Wat de toekomst brengt voor de 36-jarige winger, is vooralsnog onduidelijk. Franck Ribéry kwam in de zomer van 2007 over van Marseille voor zo'n 23 miljoen euro. Vorig seizoen werd hij al voor de achtste keer kampioen met Bayern en dit jaar zit de negende titel eraan te komen. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Bayern genoeg aan één zege om zich voor het zevende jaar op rij tot Duits landskampioen te kronen.

In 271 Bundesliga-wedstrijden kwam hij 85 keer tot scoren. In 2013 won hij met de Duitse Rekordmeister de Champions League. Met het afscheid van Ribéry en Robben, in de Duitse pers omgedoopt tot Robbery, is Bayern binnenkort zijn beide flankspelers kwijt en kondigt het einde van een tijdperk zich aan in München. De Duitse grootmacht kondigde eerder echter al aan om komende zomer - tegen de gewoonte in - fors te zullen uithalen op de transfermarkt.