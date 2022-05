Frankfurt bereidt zich voor de op de finale van de Europa League, woensdag in Sevilla tegen Glasgow Rangers. 'Een gigantische wedstrijd', noemde de Duitse coach Oliver Glasner de finale dinsdag op zijn persconferentie.

De Frankfurt-trainer begon met een bloemetje richting supporters. 'Onze fans zijn ongelofelijk', zei Glasner. "Alle reizen die ze maken, de manier waarop ze ons vooruitstuwen, dat is iets wat je niet in cijfers kan uitdrukken. Het helpt om te winnen. Morgen krijgen we twee van de beste uitsupportersgroepen van Europa tegen elkaar, maar ik hoop dat wij gaan winnen.' Volgens Frankfurt reizen 50.000 Duitse fans af naar Sevilla en zijn er zelfs extra vluchten ingelegd, terwijl elke ploeg slechts 10.000 kaartjes kon krijgen.

Ook in het stadion van Frankfurt wordt de wedstrijd getoond, en voor dat spektakel gingen alle 50.000 tickets de deur uit. 'Sinds onze zege in de halve finale tegen West Ham, hebben we de euforie van dichtij beleefd', aldus Glasner. "Iedereen spreekt over deze finale, ook in de supermarkt. Het wordt een gigantische wedstrijd. We zijn geconcentreerd, maar sereen. We zullen met enthousiasme spelen.' Frankfurt speelt al voor de derde keer op Spaanse bodem in deze Europa League. Eerder schakelden de Duitsers Real Betis en Barcelona uit. "Ik hou van Spanje en ga er binnen een maand ook op vakantie", benadrukte Glasner. "We hebben hier een goed gevoel. De terreinen zijn onberispelijk en de stadions ongelofelijk. Alles is hier perfect voor ons."

