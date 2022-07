De slogan voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, 'Games Wide Open', is maandag onthuld door de organisatoren. Ook het programma en de verkoop van de tickets werden toegelicht.

De editie van 2024 staat in het teken van openheid. De slogan, die wordt gebruikt voor zowel de Olympische als de Paralympische Spelen, moet volgens het organisatiecomité synoniem zijn voor de integratie van personen met een handicap en voor openheid 'van Versailles tot Saint-Denis', waar de meeste sportnummers zullen plaatsvinden. De slogan getuigt verder van "het lef, de creativeit en de avant-gardistische geest van Frankrijk."

Het Olympische motto luidt in het Latijn 'Citius, Altius, Fortius', ofwel 'Sneller, Hoger, Sterker'. Elke gaststad kiest echter ook voor een eigen slogan.

Daarnaast heeft het IOC ook het programma van de Spelen, waarvan de openingsceremonie wordt gehouden op 26 juli 2024, uit de doeken gedaan.

De prijzen van de tickets moeten voor 'zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn', klonk het bij Tony Estanguet, hoofd van het organisatiecomité, die maandag een meeting had met president Emmanuel Macron. '50% van de tickets voor de Olympische Spelen en 50% van de tickets voor de Paralympische Spelen zullen minder dan 50 euro kosten. Slechts 8% van alle tickets zullen verkocht worden voor meer dan 200 euro. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de stadions elke keer vol zitten.'

De editie van 2024 staat in het teken van openheid. De slogan, die wordt gebruikt voor zowel de Olympische als de Paralympische Spelen, moet volgens het organisatiecomité synoniem zijn voor de integratie van personen met een handicap en voor openheid 'van Versailles tot Saint-Denis', waar de meeste sportnummers zullen plaatsvinden. De slogan getuigt verder van "het lef, de creativeit en de avant-gardistische geest van Frankrijk." Het Olympische motto luidt in het Latijn 'Citius, Altius, Fortius', ofwel 'Sneller, Hoger, Sterker'. Elke gaststad kiest echter ook voor een eigen slogan. Daarnaast heeft het IOC ook het programma van de Spelen, waarvan de openingsceremonie wordt gehouden op 26 juli 2024, uit de doeken gedaan. De prijzen van de tickets moeten voor 'zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn', klonk het bij Tony Estanguet, hoofd van het organisatiecomité, die maandag een meeting had met president Emmanuel Macron. '50% van de tickets voor de Olympische Spelen en 50% van de tickets voor de Paralympische Spelen zullen minder dan 50 euro kosten. Slechts 8% van alle tickets zullen verkocht worden voor meer dan 200 euro. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de stadions elke keer vol zitten.'