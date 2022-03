Charleroi en Standard zijn zondag niet tot scoren gekomen in een povere Waalse derby op de dertigste speeldag van de Jupiler Pro League. Charleroi blijft door de 0-0 zevende in de tussenstand en ziet de Champions' Play-Offs verder uit het zicht verdwijnen, Standard geraakt niet verder dan een dertiende plaats.

De partij begon met veel inzet bij beide ploegen, maar de kwaliteit aan de bal liet te wensen over. Standard had licht overwicht en thuisdoelman Bingourou Kamara moest enkele keren tussenkomen. Abdoul Tapsoba was de meest bedrijvige Rouche, maar de Burkinees kon niet afwerken. Op de eerste Henegouwse kans was het meer dan een uur wachten. De ingevallen Vakoun Bayo vond Standard-doelman Laurent Henkinet, die opnieuw de voorkeur kreeg op Arnaud Bodart, op zijn weg. Het bleef een potig duel, dat voetballend niet kon overtuigen.

In het slot kreeg Standard nog de beste kans op de drie punten. Een voorzet van Nicolas Raskin werd door Moussa Sissako op de paal gekopt. Er werd niet meer gescoord. Eindstand: 0-0. Eerder op de dag won Antwerp de Antwerpse derby van Beerschot (2-1) en was Anderlecht met 3-0 te sterk voor Oostende. Om 21 uur sluiten Eupen-OH Leuven en Gent-Zulte Waregem de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League af.

