Zondag wordt in het Jan Breydelstadion de Supercup afgewerkt. Bekerwinnaar Gent heeft er ondertussen al enkele oefenmatchen opzitten. Op stage in het Oostenrijkse Stegersbach won het met 0-3 tegen Hadjuk Split, Aris Saloniki (1-0) bleek een maatje te groot. Op 9 juli werd in de eigen Ghelamco Arena de Deense bekerwinnaar Midtjylland ingeblikt met 2-1. Zondag staat met de Supercup een eerste wedstrijd met inzet op de agenda voor Gent. Alhoewel.

'De Supercup is een vriendenmatch, het zijn de Brugse Metten', verraste coach Hein Vanhaezebrouck vrijdag. 'De Supercup wordt in België niet serieus genomen. Daar zijn verschillende bewijzen van. Je speelt ten eerste al niet op neutraal terrein, maar dat is al een aantal jaren zo. Wij hebben daar met AA Gent ook al eens van kunnen profiteren (in 2015, red.).'

'Schorsingen lopen voor sommigen wel door, voor anderen niet. Dat kan enkel in vriendschappelijke wedstrijden. Of die match belangrijk is? Wij gaan ons best doen. Je speelt voor een trofee. Er is blijkbaar naderhand zelfs een grote viering voorzien. Ik vind dat dit volledig indruist tegenover de manier waarop deze wedstrijd wordt aangepakt. Ik betreur dat. Je kan het belang van zo'n trofee opwaarderen, maar daar heeft men blijkbaar geen nood aan of een oplossing voor. Winnen we die match, dan is dat een mooie prestatie want je bent als uitploeg steeds in het nadeel.'

AA Gent heeft af te rekenen met heel wat geblesseerden. Onder meer Julien De Sart, Vadis Odjidja en Sven Kums kampen met pijntjes. De tol van een zware voorbereiding? 'Niet echt', counterde Vanhaezebrouck. 'We hebben af te rekenen met contactblessures. Julien De Sart heeft een operatie ondergaan en is nog een tijdje niet inzetbaar. Hij heeft zelfs nog geen enkele training meegemaakt. Met de rest gaat het de goede kant op. Onze kern is dit jaar klein. Er mag niet te veel meer verkeerd gaan of wij komen in de problemen.'

'De transferperikelen rond Tarik Tissoudali? Iedereen kent onderhand wel de verschillende standpunten. Wij gaan de zaak rustig afwachten en kijken hoe alles verder evolueert. Tot op heden is de bestaande situatie nog niet gewijzigd. Het is misschien opportuun spelers te gaan huren bij andere clubs. Dat kan een oplossing bieden. We zullen zien wat de toekomst gaat bieden maar het is een feit dat wij versterking nodig hebben', aldus Vanhaezebrouck.

Uitdaging

Carl Hoefkens, de nieuwe coach van Club Brugge, gaf vrijdag zijn eerste persconferentie voor de start van het voetbalseizoen. Punt op de agenda: de Supercup van zondag tegen Gent. 'Gent heeft het ons het moeilijkste gemaakt vorig seizoen, dus op dat gebied is het een mooie uitdaging voor ons', zei Hoefkens.

De nieuwe coach ziet de Supercup als een eerste test. 'Als nieuwe coach is alles een eerste test: de eerste training, een vriendenmatch, de Supercup maar ook volgende week tegen Genk in de competitie.' Die eerste test wordt voor Club Brugge alvast een uitdaging. 'Gent heeft het ons al moeilijk gemaakt. Die wedstrijden tegen Gent leven altijd, bij de supporters en in de media. In dat opzicht is het een mooie uitdaging.'

Ook de samenstelling van de basisploeg wordt voor de coach een uitdaging. 'Eigenlijk is iedereen die hier is fit. Enkel Balanta is deze week ziek geweest, dus dat is nog afwachten.' Hoefkens moet dus meteen een reeks spelers teleurstellen. 'Eigenlijk kan iedereen die wedstrijd starten. Er zullen daar ontgoochelingen zijn maar het is voor mij ook belangrijk om te zien hoe de spelers daar mee omgaan.'

