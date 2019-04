Geschillencommissie Hoger Beroep bepaalt timing van tuchtdossier

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag aan de twintig partijen in het tuchtdossier omtrent mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen de termijnen vastgelegd. De spoedprocedure is van kracht. De laatste verhoren vinden plaats op dinsdag 28 mei. Een uitspraak moet er zijn voor 30 juni.