Geschillencommissie wil debatten voetbalschandaal niet achter gesloten deuren houden

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moest zich dinsdag, tijdens de inleidende zitting omtrent mogelijke wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van vorig jaar, meteen buigen over het verzoek om de debatten achter gesloten deuren te houden. Dat werd afgewezen. 'Dit is een belangrijk signaal naar de buitenwereld.'

