Het Wereldantidopingagentschap WADA snapt niet waarom de rechters van het Internationaal Sporttribunaal TAS kunstschaatsster Kamila Valieva in competitie hebben gehouden op de Olympische Winterspelen.

Met hun uitspraak zorgen ze voor 'een gevaarlijk precedent', klinkt het vrijdag in een verklaring.

'Het was verrassend en een reden om ernstig bezorgd te zijn dat het TAS heeft beslist de duidelijke en onmiskenbare bepalingen in de wereldantidopingcode 2021 te negeren', stelt het WADA. 'De verplichte voorlopige schorsingen kunnen door de uitspraak nu worden beschouwd als optionele voorlopige schorsingen. Dit schept een gevaarlijk precedent en we hopen en verwachten dat toekomstige TAS-panels dit zullen corrigeren.'

Met de verklaring verwijst de antidopingorganisatie naar de beslissing van het TAS om het beroep af te wijzen dat het WADA samen met het IOC en de internationale schaatsbond ISU had aangetekend tegen het opheffen van de schorsing voor Valieva. De 15-jarige kunstschaatsster testte op kerstdag tijdens de nationale kampioenschappen positief op het hartmedicijn trimetazidine. Met het Russisch team won ze olympisch goud op 7 februari, een dag voor het nieuws over haar positieve plas openbaar werd. Het Russisch antidopingagentschap had haar een voorlopige schorsing opgelegd maar daartegen ging ze met succes in beroep. Vervolgens vochten het WADA, het IOC en het ISU die uitspraak aan bij het TAS, maar daar vingen ze bot. Het TAS verwees in zijn motivatie onder meer naar het feit dat Valieva minderjarig is en de dopingprocedure nog niet is afgerond.

Valieva kon dus deelnemen aan de individuele competitie maar donderdag ging ze tijdens de vrije kür helemaal de mist in en greep daardoor als topfavoriete verrassend naast een medaille.

