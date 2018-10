Gevolgen voor OH Leuven nog niet duidelijk na overlijden van voorzitter

De bestuurlijke toekomst van OHL wordt eerst de volgende dagen bekeken. 'Hoe dramatisch dit nieuws ook is, nu moeten we de rangen sluiten en samen met de club uit Leicester naar de toekomst kijken', zegt Chris Vandebroeck, ex-voorzitter van OHL. 'Op dit moment kunnen we alleen maar rouwen.'

Vichai Srivaddhanaprabha werd op 20 juli van dit jaar voorzitter van OHL. Zijn zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha werd ondervoorzitter en volgt mogelijk zijn vader op. Die beslissing wordt bij de moederclub in Leicester genomen. Aiyawatt Srivaddhanaprabha is ceo van King Power, de Thaise investeringsgroep die in 2017 een meerderheidsaandeel nam in OH Leuven.

King Power is ook eigenaar van Leicester City. Aiyawatt Srivaddhanaprabha probeert sinds begin oktober de misnoegde supporters te sussen na de mislukte competitiestart. Hij doet dat met een blog op de website van de club. De man is de drijvende kracht achter de investeringen in faciliteiten, zoals de uitbouw van het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven en van het trainingscentrum in Oud-Heverlee.