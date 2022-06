In de eerste ronde van Wimbeldon nemen David Goffin en Elise Mertens het op tegen een haalbare tegenstanders.

David Goffin (ATP 58) speelt in de eerste ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, tegen de Moldavische qualifier Radu Albot (ATP 115). Dat is het resultaat van de loting van vrijdag.

Bij de mannen waren er geen Belgen aan zet in de kwalificaties. Zizou Bergs (ATP 146), afgelopen zondag winnaar van het Challengertoernooi in Ilkley, kreeg een wildcard voor de hoofdtabel. De Limburger opent tegen de Brit Jack Draper (ATP 108). De 31-jarige Goffin heeft de statistieken mee tegen de 32-jarige Albot en won de vier onderlinge duels tot dusver, waarvan het laatste uit 2020 dateerde. De 23 jarige Bergs verloor dit voorjaar tegen de 20-jarige Draper de finale van het Challengertoernooi in het Franse Saint-Brieuc. Bij afwezigheid van de huidige nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, is titelverdediger Novak Djokovic (ATP 3) het topreekshoofd. De Serviër neemt het in de eerste ronde op tegen de 24-jarige Zuid-Koreaan Soon-woo Kwon (ATP 75). Wimbledon weert alle tennissers uit Rusland en Wit-Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 4), 22-voudig grandslamkampioen en het tweede reekshoofd in Londen, treft in de eerste ronde de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 42).

Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 30) speelt in de eerste ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 61). Dat is het resultaat van de loting van vrijdag. Met Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68), Greet Minnen (WTA 89), de afscheidnemende Kirsten Flipkens (WTA 257), die gebruik maakt van een beschermde ranking, en qualifier Yanina Wickmayer (WTA 604) staan heel wat Belgische vrouwen op de hoofdtabel van het Londense grastoernooi. Van Uytvanck en Minnen mogen hun borst meteen nat maken. Van Uytvanck moet aan de bak tegen de Britse Emma Raducanu (WTA 11), in 2021 laureate op de US Open. Minnen kijkt de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 10), die Wimbledon in 2017 won, in de ogen. Flipkens bikkelt bij haar afscheid in het enkelspel in de eerste ronde tegen de Australische Jaimee Fourlis (WTA 153), een qualifier. Z

anevska (WTA 68) treft met de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 15), die in 2021 Roland Garros won, ook een stevige opponente. Wickmayer tot slot moet de baan op tegen de Chinese Zhu Lin (WTA 98). De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek speelt in de eerste ronde tegen de Kroatische qualifier Jana Fett (WTA 252). Het Estse tweede reekshoofd Anett Kontaveit (WTA 2) kreeg de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 119) voor de kiezen. Voor de Amerikaanse Serena Williams, die zeven Wimbledon-titels heeft gewonnen en haar comeback maakt, kwam de Française Harmony Tan (WTA 113) uit de bus. De Australische Ashleigh Barty triomfeerde vorig jaar in Londen maar zette intussen een punt achter haar loopbaan.

David Goffin (ATP 58) speelt in de eerste ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, tegen de Moldavische qualifier Radu Albot (ATP 115). Dat is het resultaat van de loting van vrijdag.Bij de mannen waren er geen Belgen aan zet in de kwalificaties. Zizou Bergs (ATP 146), afgelopen zondag winnaar van het Challengertoernooi in Ilkley, kreeg een wildcard voor de hoofdtabel. De Limburger opent tegen de Brit Jack Draper (ATP 108). De 31-jarige Goffin heeft de statistieken mee tegen de 32-jarige Albot en won de vier onderlinge duels tot dusver, waarvan het laatste uit 2020 dateerde. De 23 jarige Bergs verloor dit voorjaar tegen de 20-jarige Draper de finale van het Challengertoernooi in het Franse Saint-Brieuc. Bij afwezigheid van de huidige nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, is titelverdediger Novak Djokovic (ATP 3) het topreekshoofd. De Serviër neemt het in de eerste ronde op tegen de 24-jarige Zuid-Koreaan Soon-woo Kwon (ATP 75). Wimbledon weert alle tennissers uit Rusland en Wit-Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 4), 22-voudig grandslamkampioen en het tweede reekshoofd in Londen, treft in de eerste ronde de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 42).Elise MertensElise Mertens (WTA 30) speelt in de eerste ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 61). Dat is het resultaat van de loting van vrijdag. Met Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68), Greet Minnen (WTA 89), de afscheidnemende Kirsten Flipkens (WTA 257), die gebruik maakt van een beschermde ranking, en qualifier Yanina Wickmayer (WTA 604) staan heel wat Belgische vrouwen op de hoofdtabel van het Londense grastoernooi. Van Uytvanck en Minnen mogen hun borst meteen nat maken. Van Uytvanck moet aan de bak tegen de Britse Emma Raducanu (WTA 11), in 2021 laureate op de US Open. Minnen kijkt de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 10), die Wimbledon in 2017 won, in de ogen. Flipkens bikkelt bij haar afscheid in het enkelspel in de eerste ronde tegen de Australische Jaimee Fourlis (WTA 153), een qualifier. Zanevska (WTA 68) treft met de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 15), die in 2021 Roland Garros won, ook een stevige opponente. Wickmayer tot slot moet de baan op tegen de Chinese Zhu Lin (WTA 98). De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek speelt in de eerste ronde tegen de Kroatische qualifier Jana Fett (WTA 252). Het Estse tweede reekshoofd Anett Kontaveit (WTA 2) kreeg de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 119) voor de kiezen. Voor de Amerikaanse Serena Williams, die zeven Wimbledon-titels heeft gewonnen en haar comeback maakt, kwam de Française Harmony Tan (WTA 113) uit de bus. De Australische Ashleigh Barty triomfeerde vorig jaar in Londen maar zette intussen een punt achter haar loopbaan.