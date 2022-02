De Nederlandse Irene Schouten heeft zaterdag op de Olympische Winterspelen in het Chinese Peking met een olympisch record het goud veroverd op de 3.000 meter schaatsen.

De 29-jarige Schouten kwam pas als laatste de baan op maar gaf geen krimp en stelde in een olympisch record (3:56.93) de titel veilig. De Italiaanse Francesca Lollobrigida, die met de Nederlandse het slotduo vormde, snelde naar het zilver in 3:58.06 (+1.13) voor de Canadese Isabelle Weidemann (3:58.64; +1.71), die het brons veroverde. Het is voor Schouten het eerste olympische goud. In 2018 was ze op de massastart goed voor brons.

De andere Nederlandse vrouwen stelden teleur. Titelverdedigster Carlijn Achtereekte eindigde pas als zevende (4:02.21; +5.28). Ook wereldkampioene van 2021 Antoinette de Jong kon de verwachtingen niet inlossen en moest vrede nemen met de achtste plaats (4:02.37; +5.44).

De Duitse Claudia Pechstein schreef op de 3.000 meter geschiedenis en werd de eerste vrouw die in actie kwam op acht Olympische Winterspelen. Pechstein is 49 jaar oud en wordt op 22 februari 50. Ze kwam met een brede glimlach over de eindstreep, ook al was haar tijd van 4:17.16 ongeveer 20 seconden langzamer dan haar (door Schouten verbroken) olympisch record van 3:57.70 in Salt Lake City in 2002 en eindigde ze als twintigste en laatste. De enige andere atleet die aan acht Winterspelen heeft deelgenomen is de Japanse schansspringer Noriaki Kasai. Pechstein maakte haar debuut op de Winterspelen van Albertville in 1992. Zij is de meest succesvolle Duitse atlete op de Winterspelen met vijf gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles.

