Greg Van Avermaet eindigde donderdag als 32e, op 13:21 van winnaar Nairo Quintana. Hij kreeg de Prijs van de Strijdlust. "Dat is een mooie trofee, zeker in een bergetappe", lachte hij.

Van Avermaet schoof mee in de vroege vlucht en sprong net voor de Col d'Izoard weg bij zijn medevluchters, hij kreeg nog twee kompanen met zich mee. "Het was een groep met heel sterke klimmers en ik wilde een beetje anticiperen op het klimgeweld op die col, een beetje voorsprong pakken. Diezelfde tactiek paste ik daarna nog eens toe om mijn ploegmaten Geschke en Pauwels in een goede positie aan de Galibier te laten beginnen: het tempo hoog te leggen op het vlakke, maar dat is toen maar half geslaagd."

"Ik ben vandaag heel diep moeten gaan, dit was een van de zwaarste etappes in de Tour. Ik weeg ook 75 kilogram, dat moet je allemaal meesleuren bergop. Ik heb er voor gestreden en ik ben blij met deze dag en die Prijs van de Strijdlust. Een persoonlijk resultaat zat er hier niet echt in met zo'n etappe. Ons doel met de ploeg is een rit winnen. We blijven het proberen. Gisteren werd ik derde, ik verzamelde ook al een paar ereplaatsen en iedereen probeert zijn best te doen en zich te tonen en CCC visibiliteit te geven."

"Deze rit vroeg heel veel, van iedereen en we zitten ook al in de derde week. Dat voel je wel. Ik ben opgelucht dat het nu pas begint te onweren en niet tijdens de rit. Het zou behoorlijk gevaarlijk en koud geweest zijn op de Galibier." Alaphilippe redde zijn gele trui. Een verrassing? "Ja toch wel, maar vrijdag en zaterdag volgen nog twee lastige etappes en het zal moeilijk zijn voor hem om die trui te houden. Vandaag had hij geluk met die afdaling en keert hij terug bij de favorieten. Hij beschikt over goede papieren, maar het is nog een lange weg naar Parijs. Dit is een bijzonder leuke Tour", eindigde hij. "Er kunnen nog veel renners winnen en het is spannend tot het einde. Dat is zeker een goede zaak voor het wielrennen en het publiek."