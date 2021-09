De Franse international Antoine Griezmann keert terug naar Atletico Madrid. De 30-jarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Barcelona, dat hem in 2019 voor 120 miljoen euro overnam van Atletico. Na dit seizoen kan de overeenkomst met vier jaar verlengd worden.

In Camp Nou kon Griezmann ondanks 35 doelpunten in 102 wedstrijden nooit de harten van de fans veroveren. Bij Atletico was hij wel de publiekslieveling. Van 2014 tot 2019 speelde hij 257 wedstrijden voor de club van Yannick Carrasco. Daarin scoorde hij 133 doelpunten en verdeelde hij 50 assists.

In 2016 bereikte hij met Atletico de finale van de Champions League, waarin Atletico met strafschoppen verloor van stadsgenoot Real. Twee jaar later won hij met 'Los Colchoneros' de Europa League. Griezmann speelde zijn hele loopbaan in Spanje. Van 2009 tot 2014 deed hij dat bij zijn jeugdclub Real Sociedad. De transfer van Griezmann kon op de valreep nog afgerond worden, nadat de Spaanse middenvelder Saul Niguez de overstap van Atletico naar het Engelse Chelsea maakte.

Barcelona heeft ook nog tijdig de Nederlandse aanvaller Luuk de Jong, die voor een seizoen wordt gehuurd, weg kunnen plukken bij Sevilla. La Liga ontkent dat Atletico en Barcelona extra tijd gekregen hebben om transfers af te ronden. 'De documenten waren op tijd', klinkt het.

PSG

Paris Saint-Germain heeft de komst bevestigd van de Portugese tiener Nuno Mendes van Sporting Lissabon. De Parijzenaars huren de talentvolle vleugelverdediger voor één seizoen, met een optie tot koop.

De 19-jarige Mendes brak in het afgelopen seizoen door bij Sporting. Hij werd landskampioen en speelde vijf interlands voor de Portugese nationale ploeg. Bondscoach Fernando Santos selecteerde hem ook voor Euro 2020, hoewel hij in dat toernooi op de bank bleef. Portugal verloor in de achtste finales tegen de Rode Duivels. Naar verluidt betaalt PSG 7 miljoen euro voor Mendes. Mocht de club de optie tot koop lichten, dan zal PSG in totaal 40 miljoen aan Sporting moeten overmaken.

Eerder deze zomer was Mendes in verband gebracht met enkele Premier League-clubs, waaronder Manchester City. De Spaanse international Pablo Sarabia bewandelt de omgekeerde weg. De aanvallende middenvelder van PSG wordt dit seizoen uitgeleend aan Sporting. Sarabia, die in juni deelnam aan het EK met Spanje, werd opgeleid bij Real Madrid en speelde vervolgens bij Getafe (2011-2016) en Sevilla (2016-2019). In 2019 belandde hij bij PSG. (

In Camp Nou kon Griezmann ondanks 35 doelpunten in 102 wedstrijden nooit de harten van de fans veroveren. Bij Atletico was hij wel de publiekslieveling. Van 2014 tot 2019 speelde hij 257 wedstrijden voor de club van Yannick Carrasco. Daarin scoorde hij 133 doelpunten en verdeelde hij 50 assists.In 2016 bereikte hij met Atletico de finale van de Champions League, waarin Atletico met strafschoppen verloor van stadsgenoot Real. Twee jaar later won hij met 'Los Colchoneros' de Europa League. Griezmann speelde zijn hele loopbaan in Spanje. Van 2009 tot 2014 deed hij dat bij zijn jeugdclub Real Sociedad. De transfer van Griezmann kon op de valreep nog afgerond worden, nadat de Spaanse middenvelder Saul Niguez de overstap van Atletico naar het Engelse Chelsea maakte. Barcelona heeft ook nog tijdig de Nederlandse aanvaller Luuk de Jong, die voor een seizoen wordt gehuurd, weg kunnen plukken bij Sevilla. La Liga ontkent dat Atletico en Barcelona extra tijd gekregen hebben om transfers af te ronden. 'De documenten waren op tijd', klinkt het.PSGParis Saint-Germain heeft de komst bevestigd van de Portugese tiener Nuno Mendes van Sporting Lissabon. De Parijzenaars huren de talentvolle vleugelverdediger voor één seizoen, met een optie tot koop.De 19-jarige Mendes brak in het afgelopen seizoen door bij Sporting. Hij werd landskampioen en speelde vijf interlands voor de Portugese nationale ploeg. Bondscoach Fernando Santos selecteerde hem ook voor Euro 2020, hoewel hij in dat toernooi op de bank bleef. Portugal verloor in de achtste finales tegen de Rode Duivels. Naar verluidt betaalt PSG 7 miljoen euro voor Mendes. Mocht de club de optie tot koop lichten, dan zal PSG in totaal 40 miljoen aan Sporting moeten overmaken. Eerder deze zomer was Mendes in verband gebracht met enkele Premier League-clubs, waaronder Manchester City. De Spaanse international Pablo Sarabia bewandelt de omgekeerde weg. De aanvallende middenvelder van PSG wordt dit seizoen uitgeleend aan Sporting. Sarabia, die in juni deelnam aan het EK met Spanje, werd opgeleid bij Real Madrid en speelde vervolgens bij Getafe (2011-2016) en Sevilla (2016-2019). In 2019 belandde hij bij PSG. (