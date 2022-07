Geletruidrager Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft donderdag de achttiende rit in de Ronde van Frankrijk (2.UWT) op zijn naam geschreven. De Deen Jonas Vingegaard kon rekenen op een ijzersterke ploegmaat Wout van Aert, die met een versnelling op de slotbeklimming naar de Hautacam runner-up Tadej Pogacar brak.

Donderdag ging het opnieuw stevig omhoog, met 143,2 kilometer naar de Hautacam (buiten categorie). Onderweg moesten de renners ook nog de Col d'Aubisque (buiten categorie) en de Col de Spandelles (eerste categorie) overwinnen. Pogacar deed zijn uiterste best om Vingegaard te bestoken, maar kon de Deen nooit in de problemen brengen.

Onder impuls van het beukwerk van Van Aert was het de Sloveen die moest lossen en zijn achterstand in het algemene klassement verder zag oplopen. Pogacar finishte uiteindelijk op ruim een minuut van Vingegaard als tweede, Van Aert werd nog derde. Vrijdag volgt de negentiende en op twee na laatste etappe, over 188,3 kilometer tussen Castelnau-Magnoac en Cahors.

Vingegaard heeft nu al 3:26 marge op de Sloveen. Er wachten in deze Tour enkel nog twee vlakke etappes en een individuele tijdrit over 40,7 kilometer, en dus heeft Vingegaard de eindwinst binnen handbereik. Toch wilde hij daar in een eerste reactie nog niet over praten. 'Laten we het binnen twee dagen daarover hebben', zo weerlegde Vingegaard de vraag in zijn eerste reactie. 'Er is morgen weer een dag. Daarna weer een dag. En dan zijn we in Parijs. We moeten de focus behouden. We nemen het dag per dag.'

Die focus bewees Vingegaard tijdens zijn 'cooling down' na de rit: die deed hij niet zoals anders op zijn gewone racefiets, maar op zijn tijdritfiets. Vingegaard droeg zijn tweede ritzege op aan zijn gezin' 'Deze morgen zei ik tegen mijn vriendin en mijn dochter dat ik voor hen wilde winnen. En ik heb het gedaan. Ik ben echt, echt blij en trots dat ik voor hen gewonnen heb. Deze is echt voor mijn twee meisjes thuis. Wat ik dacht aan de finish? Ik was blij dat het eindelijk gedaan was, want het was ongelooflijk zwaar. Maar natuurlijk was ik ook echt, echt blij dat ik de rit gewonnen had.'

Ook groene trui Wout van Aert had zijn aandeel in het succes van Vingegaard, en werd daarvoor na afloop bedankt. 'Ik moet al mijn ploegmaats bedanken. Ze waren ongelooflijk', was de geletruidrager onder de indruk. 'Je zag hoe Wout Pogacar deed lossen op de slotklim. Ook Sepp Kuss was ongelooflijk. Iedereen was het. Tiesj (Benoot, red.). Christophe (Laporte). Nathan (Van Hooydonck). Zoveel dank aan hen. Zonder hen had ik dit niet kunnen doen.'

