De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag op het Circuit van Spa-Francorchamps de Grote Prijs Formule 1 van België, de zevende manche in het wereldkampioenschap Formule 1, op zijn naam geschreven. De Britse wereldkampioen en WK-leider bleef zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) voor.

Hamilton vertrok vanuit polepositie en gaf die eerste stek tijdens de race niet meer uit handen. De Brit verovert zo zijn vijfde zege van het seizoen, na eerdere triomfen in Stiermarken, Hongarije, Groot-Brittannië en Spanje. Enkel in Oostenrijk (Bottas) en de tweede race op Silverstone (Verstappen) kon hij dit seizoen niet winnen. De Brit verstevigt zijn eerste plaats in de WK-stand.

Vorig jaar ging de overwinning in de Belgische GP naar Charles Leclerc. De Duitser Michael Schumacher is met zes overwinningen in de provincie Luik de recordhouder. Hamilton triomfeerde nu in totaal al vier keer in Spa-Francorchamps, net als onder meer de Fin Kimi Räikkönen.

GP van Italië

Volgend weekend staat met de GP van Italië, in de Autodromo Nazionale van Monza, de achtste WK-manche op de agenda. Tijdens de GP van Toscane het weekend nadien (13 september), op het circuit in het Italiaanse Mugello, zullen voor het eerst dit seizoen weer toeschouwers toegelaten worden. In totaal mogen 2.880 fans de GP bijwonen in de thuisbasis van Ferrari. 2.000 tickets worden in verkoop aangeboden, 880 tickets zijn voor de leden van de Ferrari-fanclub.

Hamilton vertrok vanuit polepositie en gaf die eerste stek tijdens de race niet meer uit handen. De Brit verovert zo zijn vijfde zege van het seizoen, na eerdere triomfen in Stiermarken, Hongarije, Groot-Brittannië en Spanje. Enkel in Oostenrijk (Bottas) en de tweede race op Silverstone (Verstappen) kon hij dit seizoen niet winnen. De Brit verstevigt zijn eerste plaats in de WK-stand. Vorig jaar ging de overwinning in de Belgische GP naar Charles Leclerc. De Duitser Michael Schumacher is met zes overwinningen in de provincie Luik de recordhouder. Hamilton triomfeerde nu in totaal al vier keer in Spa-Francorchamps, net als onder meer de Fin Kimi Räikkönen. Volgend weekend staat met de GP van Italië, in de Autodromo Nazionale van Monza, de achtste WK-manche op de agenda. Tijdens de GP van Toscane het weekend nadien (13 september), op het circuit in het Italiaanse Mugello, zullen voor het eerst dit seizoen weer toeschouwers toegelaten worden. In totaal mogen 2.880 fans de GP bijwonen in de thuisbasis van Ferrari. 2.000 tickets worden in verkoop aangeboden, 880 tickets zijn voor de leden van de Ferrari-fanclub.