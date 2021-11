Lukas Nmecha, een vaste waarde bij de Duitse beloften, heeft nu ook zijn eerste selectie voor de hoofdmacht beet. De 22-jarige spits van Wolfsburg, die vorig seizoen op huurbasis voor RSC Anderlecht speelde, werd door Hansi Flick voor het eerst opgeroepen voor "die Mannschaft".

Duitsland neemt het op 11 november in de WK-kwalificaties op tegen Liechtenstein en drie dagen later in Eriwan tegen Armenië. De kans is groot dat Nmecha ook speelminuten krijgt, want Duitsland heeft de kwalificatie voor de eindronde in Qatar al op zak en Flick wil de laatste wedstrijden gebruiken om "andere spelers aan het werk te zien". Flick noemt Nmecha 'een technisch sterke en wendbare spits'. 'Hij is een interessante optie, omdat hij een ander type aanvaller is als die we al in de kern hebben'

