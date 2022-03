Op de 31e speeldag van de Jupiler Pro League heeft competitieleider Union Sint-Gillis vrijdagavond een riante 1-4 overwinning op het terrein van OH Leuven mogen bijschrijven. Deniz Undav was de gevierde man met een hattrick. De promovendus diept zijn voorsprong aan kop van het klassement met 70 punten voorlopig weer uit tot 10 punten, terwijl de Vlaams-Brabanders achterblijven op de tiende plaats met 40 punten.

Union voetbalde na dik een minuut spelen al een eerste kans bij elkaar: aanvoerder Teddy Teuma zag zijn lage afstandsschot langs de verkeerde kant van de paal naast vliegen. Toch was het OHL dat zich aan de leiding hees: Siebe Schrijvers (11.) trapte zijn tweede penaltypoging, na een voorafgaande volleybalbeweging van Ismaël Kandouss, onhoudbaar in de rechterwinkelhaak. Anthony Moris redde in eerste instantie een slappe trap van diezelfde Schrijvers, maar de strafschop moest hernomen worden omdat er meerdere spelers te snel in de zestien gelopen waren. De bezoekers waren niet aangeslagen en hingen nog voor het halfuur de bordjes opnieuw in evenwicht: topschutter Undav (27.) gaf Runar Runarsson het nakijken met een knappe halfvolley in één tijd op een afgemeten assist van Lazare Amani.

Het was al het 22e competitiedoelpunt voor de Duitser, die volgend seizoen naar moederclub Brighton verkast. Met de rust in zicht slaakte de koploper uit Brussel een zucht van opluchting toen een pegel van de Leuvense kapitein Xavier Mercier uiteenspatte op de lat. Ook Teuma liet zich nog een keer opmerken met een dreigende uithaal en Christian Burgess besloot in de daaropvolgende corner onbesuisd over.

USG schoot het sterkst uit de startblokken in de tweede helft en dat resulteerde vrijwel meteen in een voorsprong. Undav (49.) strafte laks verdedigen van Sébastien Dewaest genadeloos af en punterde een geniale doorsteekpass van Teuma voor de aanstormende Runarsson tegen de netten. Niet veel later liet Dewaest zich wederom te makkelijk aftroeven door de oprukkende Teuma (58.), die de bal vervolgens zelf weglegde in de rechterbenedenhoek. De Leuvenaren moesten de kelk tot op de bodem ledigen: Undav (62.) vervolledigde enkele minuten later zijn hattrick met een omgezette elfmeter.

Zaterdag om 20u45 gaat eerste achtervolger Club Brugge (60 ptn.) op bezoek bij laagvlieger KV Oostende (32 ptn.), terwijl zondag vooral in het teken staat van de topper tussen nummer vier RSC Anderlecht (55 ptn.) en nummer drie Royal Antwerp (56 ptn.) om 13u30.

