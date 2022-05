Hein Vanhaezebrouck heeft zijn eind komende maand aflopende contract bij AA Gent met twee seizoenen, tot medio 2024 verlengd, zo maakte de club vrijdag bekend in een persmededeling.

'Het is altijd mijn bedoeling geweest om hier te blijven', zegt Vanhaezebrouck vrijdag op een persconferentie in de Ghelamco Arena.

'Ik ben heel tevreden, maar we moesten wel wat bespreken', vertelt Vanhaezebrouck. 'Ik ken de situatie van de club, die is financieel iets moeilijker. We zullen volgend seizoen een team hebben dat kan strijden, met aantrekkelijk voetbal en goede resultaten. Daar gaan we in het tussenseizoen werk van maken.'

Vanhaezebrouck toont zich ambitieus voor komend seizoen. 'In de beker kunnen we niet beter doen. Maar wat Europees voetbal betreft, als Feyenoord in de finale van de Conference Leaugue kan geraken, dan kan een Belgische club dat ook. We gaan proberen ons te kwalificeren voor de Europa League, dat is al beter dan dit jaar. In de competitie willen we zeker één plaats winnen. AA Gent hoort thuis in Play-off 1.'

Over bepaalde sterkhouders zoals Tarik Tissoudali wil Vanhaezebrouck zich niet uitspreken. 'Tissoudali is nog altijd eigendom van de club. Hij gaat niet weg, tenzij er plots een fabuleus bod zou komen. Wat Tohunariga (verdediger Jordan, red.) betreft, dat bekijken we.'

Voor de coach was het ook belangrijk dat er niet meteen nieuwe eigenaars komen bij AA Gent. 'Ik moet niet alles weten wat er met de club gaat gebeuren, maar ik wil wel weten dat ik nog even met dezelfde mensen voort kan gaan. Ik heb het al eens meegemaakt dat ik een contract tekende en dat alles na een maand helemaal anders was (verwijst naar zijn periode bij Anderlecht, red.).'

Tweede termijn

De 58-jarige Vanhaezebrouck is in de Ghelamco Arena aan zijn tweede ambtstermijn bezig. In december 2020 volgde hij de ontslagen Wim De Decker op. Hij was toen de vierde trainer dat seizoen. Voor De Decker werden ook Jess Thorup en Laszlo Bölöni de laan uitgestuurd.

Vanhaezebrouck coachte de Buffalo's een eerste keer van mei 2014 tot september 2017. De West-Vlaming bezorgde de club in 2015 een eerste (en tot dusver) enige landstitel en overwinterde met Gent (als eerste Belgische club in vijftien jaar) in de Champions League. In de herfst van 2017 kwam het tot een breuk en kort daarna stapte hij over naar Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck eind 2018 ontslagen.

Nadien zat hij een tijdlang zonder club en was hij werkzaam als analist. Vanhaezebrouck bracht meteen continuïteit en stabiliteit bij de Buffalo's, die dit seizoen de Beker van België wonnen en als winnaar kwamen uit de Europe Play-offs. In Europa werd er overwinterd, gevolgd door een uitschakeling in de achtste finales van de Conference League tegen het Griekse PAOK.

