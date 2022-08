KRC Genk heeft zaterdag op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League drie punten veroverd tegen Cercle Brugge. Dankzij twee treffers van Bryan Heynen versloegen de West-Vlamingen de Limburgers met 2-1 en komen in de stand samen met Antwerp aan kop. Antwerp heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Genk was van de eerste minuut de betere ploeg maar kreeg de opening niet geforceerd. Vlak voor de rust brak kapitein Bryan Heynen de ban dan toch met een kopbal. Olivier Deman (46.) zorgde echter meteen na de pauze voor een koude douche met de 1-1. Even voor het uur kreeg Genk na tussenkomst van de VAR een strafschop na een overtreding op Muñoz. Heynen (57.) - weer hij - nam zijn verantwoordelijkheid en trapte zijn vierde doelpunt van het seizoen binnen. Nadien speelde Genk de wedstrijd gecontroleerd uit. Cercle kon niet meer fel dreigen.

In de stand komt Genk, dat zijn vierde zege op rij boekt, mee aan kop met Antwerp met twaalf punten. The Great Old speelt zijn wedstrijd van de vijfde speeldag tegen Union pas op 31 augustus omdat het extra rust kreeg voor het belangrijke tweeluik in de laatste voorronde van de Conference League tegen het Turkse Basaksehir. Cercle staat met vier punten onderaan. Alleen Seraing en AS Eupen (elk 3 punten) doen slechter.

Genk was van de eerste minuut de betere ploeg maar kreeg de opening niet geforceerd. Vlak voor de rust brak kapitein Bryan Heynen de ban dan toch met een kopbal. Olivier Deman (46.) zorgde echter meteen na de pauze voor een koude douche met de 1-1. Even voor het uur kreeg Genk na tussenkomst van de VAR een strafschop na een overtreding op Muñoz. Heynen (57.) - weer hij - nam zijn verantwoordelijkheid en trapte zijn vierde doelpunt van het seizoen binnen. Nadien speelde Genk de wedstrijd gecontroleerd uit. Cercle kon niet meer fel dreigen. In de stand komt Genk, dat zijn vierde zege op rij boekt, mee aan kop met Antwerp met twaalf punten. The Great Old speelt zijn wedstrijd van de vijfde speeldag tegen Union pas op 31 augustus omdat het extra rust kreeg voor het belangrijke tweeluik in de laatste voorronde van de Conference League tegen het Turkse Basaksehir. Cercle staat met vier punten onderaan. Alleen Seraing en AS Eupen (elk 3 punten) doen slechter.