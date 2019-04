Victor Campenaerts heeft dinsdagavond het werelduurrecord van voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins verbroken. De 27-jarige Antwerpenaar reed in de Velodromo Bicentario in het Mexicaanse Aguascalientes 55,089 km/u en was daarmee 563 meter sneller dan de 54,526 km/u van de Brit.

Voor Campenaerts wordt een droom werkelijkheid. Hij wordt de vierde Belg ooit met het werelduurrecord op zijn naam. De renner van Lotto Soudal begon niet al te voortvarend, maar kreeg al snel het recordschema van Wiggins in het vizier. 'Vocsnor', zoals zijn bijnaam luidt, bleef op de zwarte band van de piste zijn rondjes van een lage zestien seconden malen. Voorbij halfweg de poging kon Campenaerts niet langer verder uitlopen op Wiggins, maar hij bleef regelmatige rondjes rijden. In het slot versnelde de Antwerpenaar opnieuw.

Met zijn laatste restjes kracht sloopte hij als eerste ooit de magische grens van 55 km/u. Campenaerts is zo de opvolger van Marcel Van den Eynde (1897), Ferdinand Bracke (1967) en Eddy Merckx (1972). Sinds zijn bronzen plak vorig najaar op het WK tijdrijden in Innsbrück stond alles voor Campenaerts in het teken van dit werelduurrecord. Tussen begin januari en begin maart voltooide hij een stage van twee maanden in Namibië. Midden maart toonde hij zijn grote vorm al in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico, waar hij zijn eerste WorldTour-wedstrijd won.

Pannenkoeken

In zijn interview na afloop waren zijn eerste woorden voor Stig Broeckx. 'Stig, we gaan pannenkoeken eten', sprak een zichtbaar geëmotioneerde Campenaerts in de microfoon van Sporza.

Er waren niet veel supporters - dat had ik zelf gevraagd - maar ze supporterden op het einde fantastisch.

'Ik had echt een doel, waar ik lang naartoe gewerkt heb', begon 'Vocsnor'. 'Ik heb heel veel steun gekregen. Als eerste wil ik mij wel tot Stig Broeckx richten. 'Stig, je hangt eraan vast.' We gaan een pannenkoek eten in de Pannenkoekenboot in Dessel. Hij had mij gisteren nog een berichtje gestuurd om mij te steunen. Ik ga hem trakteren, dat kan er wel van af.'

'Ik denk dat de laatste vijf minuten boekdelen spraken', vervolgde Campenaerts. 'Ik wist dat ik goed bezig was. Dat is altijd super motiverend. Ik ben misschien iets te veel 'full gazz' vertrokken in het begin. Halfweg voelde ik dat mijn starttempo iets te optimistisch was. Ik was natuurlijk vol geloof in mezelf. Ik wilde het record van Wiggins breken. Een uur heeft geen geheimen. Ik ben realistisch gebleven, heb nadien mijn ritme terug gevonden. En dan op het einde heb ik op karakter opnieuw een beetje versneld. Er waren niet veel supporters - dat had ik zelf gevraagd - maar ze supporterden op het einde fantastisch.'

'Dit is absoluut een hoogtepunt in mijn carrière', besloot de nieuwe werelduurrecordhouder. 'Dat zal misschien ook het hoogtepunt blijven. Ik was een maand lang "God in Mexico". Iedereen die ik hier ken, is hier voor mij. Er was druk. De media sprak over de magische grens van de 55 km/u. Uiteraard droomde ik daar ook van. Het voelde fantastisch aan toen ik doorkreeg dat het mogelijk was. Na alle inspanningen ben ik dolblij. Als ik zie wie het uurrecord in het verleden brak, staan er bijna alleen maar grote namen tussen. Het was heel erg zwaar, maar het is me gelukt.'