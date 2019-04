Hoe Europees marathonkampioen Koen Naert zijn emotionele rugzak leegde

In zijn eerste marathon sinds zijn Europese titel vorige zomer in Berlijn verbeterde Koen Naert vandaag in Rotterdam zijn persoonlijk record met maar liefst 2 minuten en 12 seconden. Zijn succes schreef hij onlangs in Sport/Voetbalmagazine onder meer toe aan tau-coaching. Drie vragen daarover aan transformatiecoach Evelyne Desouter.

"Tau-coaching werkt via kinesiologische spiertesten en is een manier om te communiceren met je onderbewustzijn", verklaarde Koen Naert onlangs in Sport/Voetbalmagazine . "Het helpt onderbewuste stress te reduceren en blokkades in je zenuwstelsel te neutraliseren. In 2011 was ik een goeie meeloper, maar op kampioenschappen liet ik het doorgaans afweten. Ik zei toen ook wel tegen mezelf 'je kunt het, je bent er klaar voor', maar onderbewust zat er ergens stress die ervoor zorgde dat op het moment dat het moest gebeuren mijn benen blokkeerden. In tau-coaching keer je terug in de tijd en worden oude emoties opgeruimd. Wat gebeurt er vanaf de conceptie niet allemaal in een mensenleven dat je emotioneel in meer of mindere mate onbewust kunt blijven meedragen?"

Drie vragen daarover aan transformatiecoach Evelyne Desouter, jurist van opleiding, maar al meer dan twintig jaar werkzaam als coach én grondlegger van de tau-coachingtechniek.

1. Wat is tau-coaching precies?

"Zoals Koen zei, is het een manier om via manuele of energetische spiertesten te communiceren met het onderbewuste van een persoon. De techniek bestaat erin dat je met een lichte druk op de armen informatie opvraagt over de emotionele en energetische oorzaak van een probleem en dat het onderbewuste antwoordt via de tonus van het lichaam. Een sterke spierspanning betekent 'ja', een zwakke 'neen'.

"Op die manier zoek ik eerst uit welke emoties onder het probleem zitten. Dat kan bijvoorbeeld angst zijn, boosheid, verdriet, schaamte, het gevoel niet gehoord te worden of vertrouwen te missen. Daarna ga ik op dezelfde manier na waar die emoties vandaan komen, wat er op welke leeftijd precies is gebeurd dat nog niet verwerkt is en stress veroorzaakt.

"Eens we weten waar het vandaan komt, testen we uit hoe we dat het best corrigeren. Dat kan bijvoorbeeld met acupressuur zijn, maar ook met licht-, kleur- of klanktherapie. Het onderbewuste weet altijd wat het probleem is, wat de oorzaak ervan is en hoe je het moet oplossen.

"Op een bepaald moment is er iets gebeurd waarbij emoties gefuseerd zijn met herinneringen. Sindsdien leggen de hersenen de link tussen de situatie en de emotie. Telkens er iets gelijkaardigs gebeurt, schiet die emotie automatisch weer wakker en blokkeer je in dat emotioneel patroon. Tijdens de correcties doen we een defusie: we koppelen de emotionele lading los van de gebeurtenis. Wat er ooit is gebeurd, is gebeurd, dat kun je niet meer veranderen. Maar als je er de emotionele lading van wegneemt, worden dat gewoon feiten. Je weet dan nog wel dat je daarmee problemen hebt gehad, mentaal, maar je voelt het niet meer."

2. Wat is de impact van tau-coaching op de prestaties van sporters?

"Onlangs kreeg ik een wielrenster over de vloer die bij zichzelf vaststelde dat ze de neiging heeft om te snel op te geven. Dan denkt ze opeens: het zal niet gaan vandaag, ik heb een slechte dag, mijn benen zijn niet goed, ik zou mij beter laten afzakken. Daar bleek een erfelijk patroon van opgeven aan vaderszijde onder te zitten. Nu dat is weggenomen, voelt zij zich lichter, vrijer, meer ontspannen in haar lichaam. Ze denkt er nog wel eens aan, maar de stress die haar blokkeerde, is verdwenen. Dat zorgt ervoor dat ze betere beslissingen neemt, meer energie genereert en dus betere prestaties levert.

"Als je je beter voelt, ga je beter presteren. Dan gaat alles makkelijker, meer vanzelf en kom je in flow. Voel je je niet goed, omdat je in je energieveld met blokkades zit, dan kom je niet in flow. Terwijl het voor een sporter juist heel belangrijk is om in flow geraken om optimaal te kunnen presteren.

"Koen zegt dat hij vroeger tegen zichzelf ook wel zei 'je kunt het, je bent er klaar voor', maar dat het niet werkte. Dat is zo met affirmaties: je kunt wel zeggen 'ik ben een winnaar', maar als je onderbewustzijn het niet gelooft, is het niet meer dan wishful thinking. Dat zal het blijven zolang je niet het sabotagemechanisme wegneemt dat je systeem blokkeert en je zo belemmert om te functioneren zoals je zou willen functioneren. Als je je emotionele rugzak leeg kunt maken, gaat alles veel beter."

3. Gewezen toptennisspeelster Billy Jean King maakte in de jaren zestig, dus zo'n halve eeuw geleden, al gebruik van meditatietechnieken om haar prestaties te verbeteren. Waarom zijn het vaak sporters die gebruik maken van praktijken die nog niet wetenschappelijk onderbouwd zijn?

"Omdat sporters altijd beter willen worden en op zoek gaan naar manieren die hen kunnen helpen om hun grenzen te verleggen. Iemand die wil groeien, kent groeipijnen, komt in situaties terecht waarin zijn systeem niet wil meegroeien omwille van bijvoorbeeld oude trauma's. Dan wil die maar één iets: geholpen worden, om toch nog beter te kunnen worden. Sporters zijn praktijkmensen. Voor hen geldt: wat werkt, daar maken we gebruik.

"Wie een vlak leven leidt, niet ambitieus is en liever veilig in zijn comfortzone blijft, gaat niet op zoek naar zijn grenzen en manieren om die te verleggen.

"Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig zeker niet alleen maar sporters meer zijn die daarmee bezig zijn. Ook mensen met zware problemen, zoals depressie en burn-out, kunnen baat hebben bij tau-coachingsessies. Maar ook mensen die zich gewoon beter in hun vel willen voelen of vinden dat ze zichzelf saboteren. Net als mensen met slaapproblemen, leerproblemen of relatieproblemen, met angsten, allergieën of eetstoornissen.

"Ik krijg hier ook kinderen, gepensioneerden, leerkrachten, bedrijfsleiders, psychologen en dokters over de vloer. Veel mensen zijn daar in het geniep mee bezig. Trauma's die we meemaken, bewust of onbewust, hebben een veel grotere impact op ons leven dan we denken. Ze bepalen hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen en ze kunnen zich zelfs fysiek manifesteren. Eens die emotionele stress is opgeruimd, de blokkades zijn geneutraliseerd, krijg je het gevoel dat je je leven weer in handen hebt. Maar weinigen zijn daar zo open over als Koen. Het siert hem dat hij iets waarvan hijzelf beter werd, deelt met het grote publiek."