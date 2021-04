Sporting Charleroi beleeft geen al te rustige aanloop naar het competitieduel van zaterdagavond tegen Eupen, op de 34e en tevens laatste speeldag van de reguliere competitie.

Op beelden op sociale media is te zien dat een supportersgroep het Stade du Pays de Charleroi is binnengedrongen. Zij eisen een gesprek met voorzitter Mehdi Bayat, over de zwakke resultaten dit seizoen. De Karolo's beleefden een kanonstart in de competitie, maar vielen nadien zwaar terug en kunnen zelfs de Europe Play-off niet meer halen. Daardoor is de wedstrijd tegen Eupen meteen ook de laatste van dit seizoen. Ook op de toegangswegen richting Mambourg stonden er heel wat fans met spandoeken langs de kant van de weg.

🚨 A l'heure actuelle, le terrain de Charleroi est toujours occupé, la rencontre aura-t-elle lieu?



🎥 @frangaritte #CHAEUP pic.twitter.com/mXiqv5WZo1 — Ma Pro League (@MaProLeague) April 17, 2021

