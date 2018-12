'Ik schat de derde plaats van de Rode Duivels dus hoger in dan het goud voor de Red Lions'

1. De topper van deze speeldag was Club Brugge - R. Antwerp FC, het werd een demonstratie van Club, dat met 5-1 won. Had dat vooral te maken met de sterkte van de thuisploeg of een ontgoochelend Antwerp?

JACQUES SYS: Bij vlagen voetbalde Club goed, maar ik was vooral ontgoocheld in de manier waarop Antwerp zich presenteerde. Ze gaven op geen elk moment het gevoel dat ze naar Brugge waren gekomen om te voetballen. Terwijl ze dit seizoen toch net die stap vooruit wilden zetten. Ze lagen op alle domeinen onder tegen Club en liepen zo aan tegen tweede nederlaag op rij. Tegen Moeskroen woensdag zal er gewonnen moeten worden, anders dreig je ondanks die straffe heenronde met een slecht gevoel de winterstop in te gaan.

