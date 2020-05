Vanaf 18 mei mogen de Italiaanse voetbalclubs weer in groep trainen. De regering zette daarvoor maandag het licht op groen.

Het gezondheidsprotocol dat de Italiaanse voetbalbond indiende werd goedgekeurd door de ministers van Volksgezondheid en Sport Roberto Speranza en Vincenzo Spadafora. Sinds vorige week mochten de spelers op hun club al individueel trainen. Of en wanneer de competitie hervat kan worden, is nog niet duidelijk. In de Serie A moeten nog twaalf speeldagen afgewerkt worden.

