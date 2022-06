Argentinië heeft woensdagavond in het Londense Wembleystadion de Finalissima, een duel tussen de Zuid-Amerikaanse en Europese kampioen, met 0-3 gewonnen.

Op aangeven van Lionel Messi opende Lautaro Martinez na 28 minuten de score, in de blessuretijd van de eerste helft zette Angel di Maria de 0-2 op het bord. De ingevallen Paulo Dybala scoorde in de 94e minuut de 0-3.

Zo werd het toch een beetje een afscheid in mineur voor Giorgio Chiellini, die bij de rust in de kleedkamer mocht blijven. De 37-jarige verdediger speelde 117 interlands voor Italië. Sinds 2018 was hij er ook aanvoerder. Zijn eerste cap voor de Squadra Azzurri sprokkelde hij in november 2004 tegen Finland, in een oefeninterland die met 1-0 gewonnen werd. Bijna achttien jaar geleden en dus andere tijden. Bij de Finnen speelde Jari Litmanen destijds nog mee. Op de ranglijst aller tijden bij Italië staat hij op een met Daniele De Rossi gedeelde vierde plaats. Alleen Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en recordinternational Gianluigi Buffon droeger vaker het Italiaanse nationale shirt. Bij Juventus is het contract van Chielllini, die eind deze zomer 38 jaar wordt, afgelopen. Het is nog niet bekend of hij ook stopt met voetballen of zijn loopbaan elders voort zal zetten. Volgens Italiaanse media lonkt een avontuur in de Verenigde Staten.

De vriendschappelijke interland tussen de kampioenen van beide continenten werd gespeeld om de start van de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL, respectievelijk het Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalorgaan, te vieren. Beide confederaties ondertekenden eind vorig een protocol om hun samenwerking tot 30 juni 2028 te bekrachtigen. De Finalissima was het eerste gemeenschappelijke evenement van beide organen. Vanaf 2022 zullen ze ook een kantoor delen in Londen. Het was de derde editie ooit van de Finalissima, die voordien onder de naam Artemio Franchi Cup door het leven ging. In 1985 haalde Frankrijk het in Parijs van Uruguay, in 1993 won Argentinië van Denemarken.

Op aangeven van Lionel Messi opende Lautaro Martinez na 28 minuten de score, in de blessuretijd van de eerste helft zette Angel di Maria de 0-2 op het bord. De ingevallen Paulo Dybala scoorde in de 94e minuut de 0-3. Zo werd het toch een beetje een afscheid in mineur voor Giorgio Chiellini, die bij de rust in de kleedkamer mocht blijven. De 37-jarige verdediger speelde 117 interlands voor Italië. Sinds 2018 was hij er ook aanvoerder. Zijn eerste cap voor de Squadra Azzurri sprokkelde hij in november 2004 tegen Finland, in een oefeninterland die met 1-0 gewonnen werd. Bijna achttien jaar geleden en dus andere tijden. Bij de Finnen speelde Jari Litmanen destijds nog mee. Op de ranglijst aller tijden bij Italië staat hij op een met Daniele De Rossi gedeelde vierde plaats. Alleen Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en recordinternational Gianluigi Buffon droeger vaker het Italiaanse nationale shirt. Bij Juventus is het contract van Chielllini, die eind deze zomer 38 jaar wordt, afgelopen. Het is nog niet bekend of hij ook stopt met voetballen of zijn loopbaan elders voort zal zetten. Volgens Italiaanse media lonkt een avontuur in de Verenigde Staten. De vriendschappelijke interland tussen de kampioenen van beide continenten werd gespeeld om de start van de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL, respectievelijk het Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalorgaan, te vieren. Beide confederaties ondertekenden eind vorig een protocol om hun samenwerking tot 30 juni 2028 te bekrachtigen. De Finalissima was het eerste gemeenschappelijke evenement van beide organen. Vanaf 2022 zullen ze ook een kantoor delen in Londen. Het was de derde editie ooit van de Finalissima, die voordien onder de naam Artemio Franchi Cup door het leven ging. In 1985 haalde Frankrijk het in Parijs van Uruguay, in 1993 won Argentinië van Denemarken.