Antwerp lijkt zijn coach Ivan Leko kwijt te spelen aan de Chinese eersteklasser Shanghai SIPG. De Kroaat wordt in de Belgische media al enkele dagen in verband nadrukkelijk gebracht met een lucratief aanbod uit de Chinese Super League. Zondag, na de 2-1 zege in de Jupiler Pro League tegen Charleroi, wilde Leko nog niet meegeven of hij al dan niet zou vertrekken bij de Great Old. 'Het is een keuze tussen het hart en het hoofd', liet hij optekenen.

Woordvoerder Dimitri Huygen kon maandagmorgen aan Belga niets bevestigen. De club is officieel niet op de hoogte van de interesse van Shanghai SIPG. 'Wij weten al tien dagen van niets', legde Huygen uit. 'We wachten af. Er is voorlopig geen nieuws. Wij vernemen de berichten in de media. Zelf kunnen we niets doen. De voorzitter heeft het de voorbije dagen ook zo verwoord.'

Ivan Leko zou sportief directeur Luciano D'Onofrio wel gecontacteerd hebben met het voorstel. Er wordt de komende dagen snel bevestiging verwacht. De 42-jarige Leko streek afgelopen zomer als opvolger van Laszlo Bölöni neer op de Bosuil. Hij leidde Antwerp in augustus meteen naar bekerwinst en kende ook Europees succes. Antwerp overwinterde in de Europa League, met als uitschieter een 1-0 zege tegen Tottenham. In de competitie waren de resultaten niet altijd even standvastig, maar Antwerp blijft als vijfde wel bovenin meespelen.

Leko zou bij Shanghai SIPG, dat in de voorbije Chinese competitie als vierde eindigde, de opvolger moeten worden van Vitor Pereira. De 52-jarige Portugees staat sinds december 2017 onder contract in Shanghai en bezit er nog een doorlopend contract. Hij zou echter mogen beschikken na een tegenvallende campagne in de Aziatische Champions League. SIPG werd kampioen van China in 2018 en telt met de Braziliaan Oscar en de Oostenrijker Marko Arnautovic enkele topspelers in haar rangen. De Braziliaan Hulk vertrok begin december bij de club.

