Jaap Stam wordt hoofdcoach van het Amerikaanse FC Cincinnati. De voormalige Nederlande international neemt assistent Said Bakkati mee naar de Verenigde Staten. Volgens Henk van Ginkel, de zaakwaarnemer van beide oud-voetballers, is de deal zo goed als rond. Bakkati is nu nog assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord.

Voor Stam ligt in Cincinnati een contract voor 1,5 jaar klaar, met een optie op nog een seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de 47-jarige ex-verdediger van o.a. ManU, Milan en Ajax naar de VS kan vliegen. De Amerikaanse competitie MLS ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en het is onbekend wanneer er daar weer gevoetbald kan worden. Stam en Bakkati werkten eerder samen bij Reading, PEC Zwolle en Feyenoord. FC Cincinnati is de ex-club van Roland Lamah. De vijfvoudig Rode Duivel moest er begin dit jaar opkrassen.

Voor Stam ligt in Cincinnati een contract voor 1,5 jaar klaar, met een optie op nog een seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de 47-jarige ex-verdediger van o.a. ManU, Milan en Ajax naar de VS kan vliegen. De Amerikaanse competitie MLS ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en het is onbekend wanneer er daar weer gevoetbald kan worden. Stam en Bakkati werkten eerder samen bij Reading, PEC Zwolle en Feyenoord. FC Cincinnati is de ex-club van Roland Lamah. De vijfvoudig Rode Duivel moest er begin dit jaar opkrassen.