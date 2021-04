Jasper Philipsen sprint naar tweede ritzege op een rij

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft de smaak te pakken in de Ronde van Turkije (2.Pro). Zaterdag won de Limburgse sprinter zijn tweede rit op rij, de zevende etappe over 180 kilometer tussen Marmaris en Turgutreis. Hij haalde het in een massasprint voor de Duitser André Greipel (Israel Start-Up Nation) en de Brit Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step). De leiding blijft in handen van de Spanjaard José Manuel Diaz (Delko).

Jasper Philipsen © belga