Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro gevorderd tegen Jelle Vossen. De ervaren spits van Zulte Waregem ontving afgelopen speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks rood voor een armslag. Essevee aanvaardt het strafvoorstel niet.

Essevee moest zaterdag in eigen huis tegen Cercle Brugge (2-4 nederlaag) de kelk tot op de bodem ledigen. In de allerlaatste minuut stuurde scheidsrechter Boucaut topschutter Vossen nog van het veld, nadat de spits zijn arm tegen het gezicht van Velkovski had laten zwaaien. De rode kaart kwam er na tussenkomst van de VAR.

Het Bondsparket tilt zwaar aan de armbeweging van Vossen, omdat de bal niet binnen spelbereik was. 'Het is een ernstige vorm van agressie, totaal onaanvaardbaar, en moet streng beteugeld worden. De slag werd zonder meer intentioneel uitgedeeld en de gevolgen hadden veel ernstiger kunnen zijn', klinkt het in de bondsactie.

De indicatieve tabel voorziet vier speeldagen schorsing, maar omdat Vossen een quasi blanco strafblad kan voorleggen, beperkt het Bondsparket zich tot drie speeldagen in zijn vordering. De spits kreeg in zijn lange loopbaan in België nog maar één keer eerder rechstreeks rood, met KRC Genk in de Supercup van 2011 tegen Standard.

Door de vordering van het Bondsparket dreigt de club zijn topschutter (6 goals) voor een belangrijk drieluik te missen. Essevee - pas dertiende in de stand na 7 speeldagen - neemt het voor de volgende interlandbreak op tegen Union, streekrivaal Kortrijk en Seraing. Zulte Waregem weigert het strafvoorstel dan ook. Dinsdag komt de zaak voor de Disciplinaire Raad en zal Vossen zijn zaak bepleiten in de hoop een lichtere straf te krijgen.

Essevee moest zaterdag in eigen huis tegen Cercle Brugge (2-4 nederlaag) de kelk tot op de bodem ledigen. In de allerlaatste minuut stuurde scheidsrechter Boucaut topschutter Vossen nog van het veld, nadat de spits zijn arm tegen het gezicht van Velkovski had laten zwaaien. De rode kaart kwam er na tussenkomst van de VAR. Het Bondsparket tilt zwaar aan de armbeweging van Vossen, omdat de bal niet binnen spelbereik was. 'Het is een ernstige vorm van agressie, totaal onaanvaardbaar, en moet streng beteugeld worden. De slag werd zonder meer intentioneel uitgedeeld en de gevolgen hadden veel ernstiger kunnen zijn', klinkt het in de bondsactie. De indicatieve tabel voorziet vier speeldagen schorsing, maar omdat Vossen een quasi blanco strafblad kan voorleggen, beperkt het Bondsparket zich tot drie speeldagen in zijn vordering. De spits kreeg in zijn lange loopbaan in België nog maar één keer eerder rechstreeks rood, met KRC Genk in de Supercup van 2011 tegen Standard. Door de vordering van het Bondsparket dreigt de club zijn topschutter (6 goals) voor een belangrijk drieluik te missen. Essevee - pas dertiende in de stand na 7 speeldagen - neemt het voor de volgende interlandbreak op tegen Union, streekrivaal Kortrijk en Seraing. Zulte Waregem weigert het strafvoorstel dan ook. Dinsdag komt de zaak voor de Disciplinaire Raad en zal Vossen zijn zaak bepleiten in de hoop een lichtere straf te krijgen.