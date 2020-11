Voormalig Anderlecht-coach John van den Brom keert terug naar de Belgische competitie. De 54-jarige Nederlander volgt de Deen Jess Thorup op bij Racing Genk. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Dat maakte de Limburgse club zaterdag bekend. Van den Brom verlaat FC Utrecht, waar hij nog een overeenkomst had tot 2022.

Zondag zal Van den den Brom voor het eerst op het oefenveld staan. Zaterdagavond (20u45) speelt Genk nog de derby bij STVV, met Domenico Olivieri op de bank. Volgende week dinsdag wordt Van den Brom officieel voorgesteld. Hij brengt ook zijn assistent Dennis Haar mee naar Genk. Haar was vijf jaar lang verantwoordelijk voor Jong AZ en ook twee seizoenen trainer van Jong PSV.

Tussen juni 2012 en maart 2014 was Van den Brom trainer van Anderlecht. Hij won met paars-wit een landstitel (2013) en twee supercups (2012 en 2013). In eigen land trainde de voormalige international tweedeklasser AGOVV Apeldoorn (2007-2010), ADO Den Haag (2010-2011), Vitesse (2011-2012), AZ (2014-2019) en Utrecht (sinds begin vorig seizoen). Bij die laatste club was hij nog aan de slag, zodat Genk een afkoopsom van naar verluidt 500.000 euro moest betalen.

Van den Brom leidde Utrecht vorig seizoen naar de bekerfinale, die omwille van de coronacrisis niet gespeeld werd. Van den Brom is bij Genk de opvolger van Jess Thorup. De Deen trok zondag al na iets meer dan een maand de deur achter zich dicht om in zijn vaderland aan de slag te gaan bij FC Kopenhagen. Na elf speeldagen is Genk zevende in de competitie, op vier punten van leider Charleroi en slechts één punt van de top vier.

