Jorik Hendrickx tekende als kunstschaatser present op de Winterspelen van 2014 en 2018. In Peking is hij de coach van zijn zus Loena. 'De beleving is nu helemaal anders, nu draait het niet meer rond mij maar rond Loena', vertelde hij zaterdag in het olympisch dorp.

'Als atleet moet je de hele dag focussen op jezelf, terwijl je als coach ervoor moet zorgen dat alles goed geregeld is. Mijn dagen duren nu ook iets langer dan toen ik nog kunstschaatser was', lachte Jorik Hendrickx.

Een maand geleden eindigde Loena Hendrickx op de vierde plaats op het EK in Tallinn, nadat ze eerder op het seizoen ook al puike resultaten neerzette. 'We hebben het dit seizoen erg goed aangepakt qua periodisering', stelde haar broer. 'Loena is heel blessuregevoelig. We moeten echt opletten dat ze niet overbelast geraakt. Maar na het EK merkten we wel dat we nog wat gas moesten geven om haar conditioneel en technisch op het allerhoogste niveau te krijgen. We zijn heel diep gegaan.'

Jorick Hendrickx op de Winterspelen van 2018 in PyeongChang in Zuid-Korea

In de kunstschaatswereld beroert de dopingzaak rond topfavoriete Kamila Valieva de gemoederen. Eind december testte de Russin positief op het verboden product trimetazidine. Het is nog niet duidelijk of ze dinsdag zal aantreden. 'Ik krijg er veel vragen over. Maar er is tot nu nog altijd niet veel duidelijk. Het is heel moeilijk om daar niet mee bezig te zijn, maar ook om erover te oordelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de bevoegde instanties op een professionele manier een oordeel hierover zullen vellen. Ik hoop wel dat de nodige maatregelen getroffen worden als er daadwerkelijk verboden stoffen zijn gevonden', besloot Jorik Hendrickx.

