De Franse steraanvaller Karim Benzema laat zijn beroepsprocedure in de sekstape-affaire vallen. Dat heeft zijn advocaat zaterdag laten weten aan de Franse sportkrant L'Equipe. De 34-jarige aanvaller van Real Madrid werd in eerste aanleg veroordeeld tot een jaar cel met uitstel.

"Deze intrekking bekrachtigt een beslissing van veroordeling en blijkbaar van schuld. Dat is een juridische waarheid, maar niet de realiteit", verklaarde advocaat Hugues Vigier aan het sportblad.

Benzema werd in november 2021 in eerste aanleg veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een geldboete van 75.000 euro voor zijn medeplichtigheid bij een poging om Mathieu Valbuena, zijn voormalige ploeggenoot bij de Franse nationale ploeg, af te persen.

