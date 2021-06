De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zaterdag op zijn algemene vergadering negatieve jaarcijfers voorgesteld. In het door het coronavirus verstoorde jaar 2020 leed de KBVB zes miljoen euro verlies, waar vooraf een winst van ongeveer 1 miljoen euro gebudgetteerd was.

De pandemie betekende voor quasi elke Belgische voetbalclub een zware financiële opdoffer. Ook de KBVB en beide vleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF ontsnapten niet aan de gevolgen van COVID-19 en klokten af op 22 miljoen euro minder inkomsten dan vooraf gebudgetteerd', zo meldt de KBVB in een persbericht. 'De gestegen commerciële inkomsten uit sponsoring en media werden jammer genoeg tenietgedaan door het verlies van inkomsten op wedstrijden van de Rode Duivels en Red Flames en door het uitstellen van EURO 2020.' De KBVB beschikt echter wel over reserves, het kon zo al voor meer dan acht miljoen euro aan steunmaatregelen nemen ten voordele van de clubs.

'Voor hun bondsbijdragen en de bijdragen voor de verzekering kregen alle clubs van de Raad van Bestuur een gedeeltelijke vrijstelling (5 maanden van de 9), wat neerkomt op 3,8 miljoen aan steunmaatregelen, vooral voor amateurclubs. De profclubs kregen versnelde terugbetalingen voor in totaal 2,3 miljoen, en daarbovenop een vrijstelling van het betalen van de bondstaks op abonnementen en business seats. Ook in 2021 laat de KBVB al deze steunmaatregelen gedeeltelijk doorlopen.'

De KBVB wist zo'n 15 miljoen euro aan kosten uit te sparen, onder andere door de stopzetting van de competities in het internationale, amateur- en profvoetbal en door flink te besparen op de recurrente kosten. 'Ondanks het moeilijke jaar ziet de financiële toekomst voor de KBVB, die nog steeds beschikt over een eigen vermogen van 47 miljoen euro, er goed uit', stelt CEO Peter Bossaert.

'We zullen de verliezen van 2020 de volgende twee jaar goed maken, mede dankzij de opbrengsten uit de vele grote toernooien die voor de deur staan: EURO 2020, de Final Four in de Nations League eind 2021 en het WK 2022. We blijven ook verder investeren in de toekomst van het Belgische voetbal met bijvoorbeeld het nieuwe basecamp in Tubeke, de gecentraliseerde VAR, de verdere uitbouw van onze sportieve infrastructuur en de digitalisering van onze werking met onder meer de RBFA app. Onze sociale rol nemen we sterker vast dan ooit, met onder andere de Belgian Red Courts en onze blijvende inspanningen voor het Come Together-actieplan tegen discriminatie en racisme.'

